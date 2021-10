Chiude la sesta edizione del festival dopo undici lunghe giornate di musica live, film, mostre, eventi che hanno riportato in 60 luoghi di cultura e aggregazione una grande folla di trentamila spettatori

JAZZMI è il primo festival diffuso a tornare a numeri che sembrano aver allontanato i giorni difficili della pandemia. Ha coinvolto oltre 400 artisti, oltre 100 tecnici e organizzatori in 210 eventi diffusi di cui 80 eventi gratuiti.

Decine i sold out fra i tanti eventi gratuiti oltre e molti fra gli eventi nei grandi teatri fra cui Josè James, Vinicio Capossela, Fabrizio Bosso, Camille Bertault, Moses Boyd.

JAZZMI non si è mai arreso. Come il jazz, come Milano e come queste undici meravigliose giornate alle nostre spalle che testimoniano quanta sia la voglia del pubblico di tornare al live. Le dimensioni tornano ad essere simili a quelle pre-pandemia grazie ad oltre trentamila spettatori che hanno affollato gli eventi del festival.

Esauriti tutti gli eventi gratuiti e molti i sold out registrati fra i grandi concerti. Il percorso per tornare a una piena partecipazione è ancora lungo, ma JAZZMI 2021 ha segnato un significativo ritorno alla normalità.

Il racconto di queste giornate e le speciali interviste ai protagonisti di JAZZMI è presente sui canali ufficiali di Intesa Sanpaolo, main partner del festival da cinque anni.

Anche questa edizione di JAZZMI non sarebbe però stata possibile senza la grande partecipazione e il supporto dei media partner che anno dopo anno raccontano la straordinaria affluenza di pubblico e artisti al più grande evento jazz diffuso della città: Corriere della Sera e Vivimilano, Radio Monte Carlo, Edizioni Zero, Musica Jazz, Rolling Stone, MyMi, Club Milano e Milano Today. Inoltre, su Apple Music sarà presto disponibile la pagina dedicata agli artisti del festival.

JAZZMI finisce ma non si interrompe. Fino al 2 dicembre Armani/Silos ospiterà altri cinque appuntamenti di The body of jazz, la rassegna di proiezioni di grandi classici del cinema e del jazz, inaugurata con un tutto esaurito il 28 ottobre

https://jazzmi.it

