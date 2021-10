Andries Coetzee: “Siamo rimasti uniti fino alla fine”

Il Benetton Rugby è carico a seguito del successo casalingo contro Edimburgo arrivato allo scadere grazie al drop di Leonardo Marin. Ha parlato alla fine del match ai microfoni di BENTV Andries Coetzee, estremo dei Leoni.

Andries, che gara è stata contro Edimburgo?

“E’ stata una partita durissima con Edimburgo, abbiamo dato tutto. Mi sono goduto ogni singolo momento anche se è stato difficile per noi, abbiamo giocato un ottimo rugby credendo in noi stessi e siamo felici perché abbiamo vinto”.

Cosa ha fatto la differenza per voi nel raggiungere il successo?

“E’ difficile trovare il particolare decisivo della partita, per me ciò che ha fatto la differenza è che siamo rimasti uniti, credendoci fino alla fine. Non abbiamo mollato e abbiamo giocato fino all’ultimo minuto, anzi fino all’84esimo, siamo stati bravissimi a rimanere dentro la gara fino alla conclusione”.

I giovani del Benetton Rugby stanno già facendo la differenza…

“I giovani si stanno dimostrando già maturi, stanno migliorando partita dopo partita, e i giocatori più esperti come me stanno ancora imparando da loro. Il gioco si evolve ogni anno, specialmente in una nuova competizione, così è anche per noi con più esperienza che dobbiamo adattarci, ma stiamo provando ad aiutare i più giovani, imparando da loro. Ancora tanti complimenti a loro che si stanno comportando molto bene”.

Venerdì prossimo giocherete ad Ulster. Che gara vi aspetta?

“Sappiamo che ad Ulster sarà una gara difficile, in campionato le gare in trasferta sono sempre molto complicate. Ulster è una squadra molto forte, noi dovremo seguire il nostro game plan e controllare l’ovale. Dobbiamo giocare per la squadra, per lo staff, per i tifosi. Noi dovremo dare il meglio e combattere fino alla fine”.

Benetton Rugby

Altri articoli di Rugby su Dietro la Notizia