Sarà presentato sabato 16 ottobre 2021 alle ore 16 al Museo di Villa Carlotta (Tremezzina – Lago di Como) il catalogo della mostra AEssenze. Opere scelte dalla Collezione Cattelani, a cura di Fulvio Chimento in collaborazione con Tiberio Cattelani e Carlotta Minarelli, che permette di ammirare opere di riferimento della Collezione Cattelani: lavori di artisti che hanno lasciato traccia indelebile nel panorama dell’arte contemporanea, tra questi: Joseph Beuys, Gino De Dominicis, Gilbert & George, Sol LeWitt, Man Ray, Hermann Nitsch, Mario Ceroli, Yoko Ono, Ben Vautier, Konrad Balder Schäuffelen, Philip Corner, Eric Andersen.

AEssenze: un volume di 72 pagine

Il volume di 72 pagine a colori, che sulla copertina reca l’immagine dell’opera Senza titolo di Gino De Dominicis (1972), contiene le immagini scattate da Rolando Paolo Guerzoni che documentano le opere e l’allestimento dell’esposizione, oltre ai contributi scritti del direttore di Villa Carlotta Maria Angela Previtera, Fulvio Chimento, Tiberio Cattelani e Carlotta Minarelli.

Al termine della presentazione, il pubblico potrà partecipare alla visita guidata condotta dal curatore Fulvio Chimento.

AEssenze: Carlo Cattelani

Carlo Cattelani (1931-1999) fu tra i primi a far conoscere in Italia ed Europa la produzione di artisti residenti negli Stati Uniti e che, di li a poco, avrebbero trasformato il linguaggio artistico della seconda metà del Novecento, tra questi: Mark Rothko, Sol LeWitt, Josef Albers. Ma il corpus centrale della Collezione Cattelani è costituito da un nutrito nucleo di opere a tematica religiosa legate al linguaggio contemporaneo, in cui emerge la predisposizione di artisti, quali Gino De Dominicis e Joseph Beuys, a interpretare universalmente valori condivisi ascrivibili al territorio comune della spiritualità e dell’arte. Tra le opere in mostra si segnala un dipinto a olio di Hermann Nitsch intitolato Ecce homo, raffigurante il Cristo, le croci di Philip Corner, concepite come superficie autoriflettente in cui si inquadra a figura intera il corpo del visitatore, una serie di dipinti di grande formato di Yoko Ono che alludono alla preghiera quale forma linguistica trasversalmente codificabile, una sedia-scultura di Mario Ceroli, che nella sua semplicità ed essenza rimanda alla spiritualità delle origini.

La linea di ricerca legata all’arte concettuale nelle sue differenti declinazioni risulta essere un’altra delle “dominanti” presenti nella Collezione Cattelani, e trova riscontro in mostra con la presenza di Gilbert & Georg, Man Ray, Ben Vautier, Konrad Balder Schäuffelen, Eric Andersen.

AEssenze è arricchita inoltre dalla partecipazione di quattro artisti contemporanei, selezionati dal curatore con la finalità di aggiornare le linee tematiche della mostra: Maurizio Mercuri, Filippo Falaguasta, David Casini e T-yong Chung.

Mostra: AEssenze.

Artisti della Collezione Cattelani: Joseph Beuys, Gino De Dominicis, Gilbert & George, Sol LeWitt, Man Ray, Hermann Nitsch, Mario Ceroli, Yoko Ono, Ben Vautier, Konrad Balder Schäuffelen, Philip Corner, Eric Andersen.

Artisti invitati dal curatore

David Casini, Filippo Falaguasta, Maurizio Mercuri, T-yong Chung.

Sede: Museo Villa Carlotta, Via Regina 2, Tremezzina, loc. Tremezzo (Como)

A cura di: Fulvio Chimento

Periodo: 3 luglio – 7 novembre 2021

Organizzata da: Famiglia Cattelani, Associazione Controcorrente, Museo di Villa Carlotta

Ingresso alla mostra e alla presentazione del catalogo: compreso nel biglietto d’ingresso a Villa Carlotta. Per le tariffe e orari consultare www.villacarlotta.it

Altri articoli di Mostre su Dietro la Notizia