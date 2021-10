Il presidente dell’associazione nazionale dei magistrati, Giuseppe Santalucia, su Radio 24, nel programma 24 Mattino, è intervenuto sulle dichiarazioni del magistrato Angelo Giorgianni a piazza del popolo di sabato scorso:

Giuseppe Santalucia: le dichiarazioni

“Sono competenze e valutazioni che non spettano all’ANM, ci sono gli organi istituzionali preposti, non so nulla e non posso dire nulla. Certo dal punto di vista dell’Anm, che si occupa della deontologia professionale, la nostra sezione di Messina ha redatto un documento in cui mi ritrovo, che è di condanna di questo modo di rappresentare le proprie idee.

Cosa faranno le istituzioni, il Csm e la procura generale della corte di cassazione, questo lo vedremo.

Per quanto riguarda i provvedimenti dell’associazione il nostro collegio dei probiviri ha una sua autonomia, io non ho competenza su questa materia, vedremo quali saranno le loro determinazioni, il fatto è ormai pubblico, è notorio. Si può anche esprimere un’opinione che sia contro il green pass, ma ci sono espressioni che secondo noi superano quel senso di equilibrio e di sobrietà. Ci sono state espressioni non necessarie che hanno un fortissima carica di suggestione che possono creare molta inquietudine e sconcerto soprattutto se provengono da un magistrato come sta già avvenendo”.

Radio 24

