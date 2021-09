Il giovane rapper e cantante australiano Charlton Kenneth Jeffrey Howard, conosciuto come The Kid Laroi, arriva in Italia con un’unica data l’8 aprile 2022 al Fabrique di Milano.

Dopo un solo grande debutto discografico e milioni di stream attraverso le piattaforme, The Kid Laroi ha scalato tutte le classifiche, dimostrando che per la promettente generazione in arrivo i confini di ieri non sono le barriere di oggi e che chiunque può diventare un rapper in America, anche un australiano.

Cresciuto ascoltando le icone dell’hip hop e dell’R&B come Tupac, Erykah Badu, The Fugees, Lil Wayne e Kanye West, il diciottenne da record di stream ha sempre sognato e voluto fare musica, sperando di riuscire a guadagnarsi un posto all’interno di questa eredità specificamente americana.

The Kid Laroi: gli inizi

The Kid Laroi inizia a scrivere rap fin da bambino e nonostante il tragico omicidio di suo zio che nel 2015 ha sconvolto il suo intero nucleo familiare, ha continuato a inseguire la sua passione, riempiendo interi quaderni di rime e affinando sempre di più la sua abilità di paroliere. Ma è stato solo quando ha iniziato a caricare video di freestyle online che ha cominciato a ritagliarsi un suo pubblico. “Un ragazzo mi ha contattato su Facebook dicendo che potevo usare il suo studio gratuitamente: mi ha concesso un po’ di tempo in studio, ho registrato un sacco di canzoni e le ho pubblicate su Soundcloud” ricorda LAROI.

The Kid Laroi: unione di trap e melodia

La sua naturale predisposizione a mescolare trap e melodia, utilizzando talvolta l’auto-tune in modo originale, ha attirato l’attenzione dell’industria musicale e lo ha reso una delle voci più interessanti del rap. Nel 2019 raggiunge un’ampia notorietà con il brano Let Her Go, di cui il video diretto da Cole Bennet vanta oltre 20 milioni di visualizzazioni.

Il successo del suo nuovo EP “F*CK LOVE (SAVAGE)” che ha debuttato al terzo posto della Billboard 200 è solo l’inizio per LAROI che con il singolo“Stay”, pubblicato insieme alla superstar mondiale Justin Bieber, si è aggiudicato la certificazione platino in Italia, Australia, Stati Uniti e Nuova Zelanda e quella d’oro in Danimarca, Regno Unito, Spagna e Svizzera. È il terzo brano nella storia della classifica RS 100 a essere per sette settimane consecutive in prima posizione.

The Kid Laroi: i biglietti

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10.00 di giovedì 16 settembre. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it . La vendita generale dei biglietti è aperta a partire da venerdì 17 settembre alle ore 10.00 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.