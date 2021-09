“Teatro piccolissimo… e non solo”, la nuova stagione

Eventi per bambini: la magia e lo stupore di fronte alla luce domenica 3 ottobre nello spettacolo “On-Off” in scena allo Spazio Teatro 89 di Milano

Il primo appuntamento della nuova stagione della rassegna “Teatro piccolissimo… e non solo”, organizzata dall’auditorium milanese di via Fratelli Zoia 89, è indicato per i bambini di età compresa fra uno e quattro anni. Che scopriranno le meraviglie delle fonti luminose e impareranno a non avere paura del buio

“Teatro piccolissimo… e non solo”, lo spettacolo “On-Off”

Domenica 3 ottobre, nella sala polifunzionale di via Fratelli Zoia 89 andrà in scena lo spettacolo “On-Off” (ore 11; ingresso 8 euro), prodotto e rappresentato dalla compagnia La Baracca-Testoni Ragazzi.

Lo spettacolo nasce da una ricerca condotta all’interno dei nidi d’infanzia per osservare i bambini e il loro rapporto con la luce e con il buio. In scena un attore e, protagonista assoluta, la luce. Musica e movimenti accompagnano il ritmo dell’accendersi e dello spegnersi delle lampadine, dando vita ad una danza.

La luce può essere tutto: un fiore, un cucchiaio, una ballerina, una candela, una giostra, un papà, una mamma o un bambino. “On-Off” è un omaggio allo stupore che i bambini manifestano di fronte alla luce e al loro interesse nel comandarla e nel controllarne l’intensità attraverso gli interruttori. Lo spettacolo asseconda e valorizza la curiosità dei più piccoli verso le fonti luminose: un gioco, ma anche un modo per aiutarli a non aver paura del buio e della notte.

“Teatro piccolissimo… e non solo”, gli appuntamenti della rassegna

Sono sette gli appuntamenti della prima parte della rassegna “Teatro piccolissimo… e non solo”, in programma fino al 12 dicembre: dopo “On-Off”, domenica 17 ottobre andrà in scena lo spettacolo “La casa nel cassetto” (per bambini dai 18 mesi ai tre anni); domenica 24 ottobre sarà la volta di “Emozioni a pennello” (dai tre ai cinque anni); domenica 14 novembre “Perché?” (a partire dai tre anni); domenica 21 novembre “Che cosa c’è?” (dai 12 ai 36 mesi); infine, il 28 novembre e il 12 dicembre, rispettivamente, “Rose nell’insalata” e “La cosa più importante” (entrambi indicati per spettatori dai due ai cinque anni di età).

“Teatro piccolissimo… e non solo”, le misure di sicurezza

Per garantire la sicurezza degli spettatori, nel rispetto della normativa anti-Covid, la platea del teatro è stata divisa in “bolle”, che potranno ospitare da due a quattro persone. Tra una bolla e l’altra è stato calcolato il giusto distanziamento. Oltre alle bolle saranno disponibili anche le normali sedute, in balconata e in galleria, dove i congiunti potranno sedere vicini. Non solo: lo Spazio Teatro 89 metterà a disposizione libretti e matite (sanificati) per intrattenere i bimbi fino all’inizio dello spettacolo.

Per accedere in sala, gli over 12 dovranno esibire il green pass o essere risultati negativi a un tampone fatto nelle ultime 48 ore.

Spazio Teatro 89, via Fratelli Zoia 89, 20153 Milano

Tel: 0240914901; info@spazioteatro89.org; www.spazioteatro89.org

