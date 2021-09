Fabio De Vincente: il nuovo brano “Stiamo bene Insieme”

Lei pensa di lasciarlo e Lui le dedica una canzone d’amore su Skype, la reazione è sorprendente

Fabio De Vincente: una dedica speciale

Fabio De Vincente dedica una canzone davvero speciale alla sua ragazza. Il video che riprende la sorpresa avvenuta su Skype diventa subito virale. “Negli anni” racconta Fabio “ho ripreso tramite una vecchia videocamera la mia fidanzata. Ho registrato tutti i momenti più belli della nostra storia”. E pensare che lei stava quasi per lasciarlo per via della lontananza dovuta alle imitazioni sul Covid 19: temeva di non vederlo più.

Il suo fidanzato ha pensato ad un gesto carino per cancellare, almeno per un attimo, la lontananza. L’amore quando è vero è più forte di una pandemia. Fabio De Vincente prima la chiama su Skype e le canta in diretta il pezzo e poi pubblica il video, un modo per sentirsi vicini anche se lontani.

Fabio De Vincente: il lieto fine

Per fortuna questa è una storia a lieto fine che siamo felici di raccontarvi, in un periodo storico dove anche l’amore è stato messo a dura prova.

Fabio De Vincente su Instagram

