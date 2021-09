Domani a Figueira da Foz, in Portogallo, con la fase a gironi, prenderà il via l’Europeo per Nazioni maschile di beach soccer, “Euro Beach Soccer League”, con le Superfinal che vedranno in campo anche l’Italia, che proverà a mettersi alle spalle la delusione per la mancata partecipazione al recente mondiale.

Tre le partite in programma per ogni Nazionale, divise in due gironi da quattro squadre ciascuno, al termine delle quali verranno definite le varie finali, dal primo all’ottavo posto, in programma domenica 12 settembre.

Italia inserita nel Girone 2 con Svizzera, Ucraina e Portogallo, mentre del Girone 1 fanno parte i campioni del mondo della Russia, la Polonia e la Spagna.

Le gare degli Azzurri del CT Emiliano Del Duca potranno essere seguite in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

La prima domani, giovedì 8 settembre, vedrà l’Italia affrontare gli svizzeri, cui farà seguito, venerdì, quella contro gli ucraini, mentre sabato sarà la volta dei padroni di casa portoghesi.

Domenica le finali, compresa quella per il titolo, con diretta della partita dell’Italia.

BEACH SOCCER – Europeo per Nazioni maschile:

“EURO BEACH SOCCER LEAGUE” – Superfinal

Le partite dell’Italia in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

FASE A GIRONI

giovedì 9 settembre

ore 14.15 ITALIA-Svizzera Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio

venerdì 10 settembre

ore 14.15 ITALIA-Ucraina Sky Sport Calcio

sabato 11 settembre

ore 15.45 Portogallo-ITALIA Sky Sport 257

