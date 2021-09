Esce oggi, mercoledì 29 settembre , “L” il nuovo singolo di Ariete presentato in anteprima ieri sera all’Auditorium Parco della Musica di Roma, in occasione del concerto sold-out “L’ultima notte” data conclusiva della tournée estiva con presenze da record che ha toccato le 27 date in tutt’Italia.

Ariete: una confessione

Scritta da Ariete, che ne firma anche la musica insieme a D’Amore (Daniele Razzicchia), in “L” gli arpeggi di chitarra stendono un tappeto sonoro intriso di nostalgia dove si fanno spazio i dubbi sull’effettiva sincerità di una relazione appena conclusa. “Sei così lontana che non so nemmeno se sei stata mia” è la confessione viscerale di Ariete che ancora una volta non ha paura di mostrare le proprie fragilità facendosi cullare da una malinconia catartica.

Ariete: il manifesto artistico

“L” è una nuova pagina nel manifesto artistico di Ariete, al secolo Arianna Del Giaccio, cantautrice romana classe 2002 che negli ultimi mesi si è fatta conoscere con la sua impronta malinconica e uno stile unico e personale diventando di fatto tra le artiste di riferimento per la generazione Z.

Ariete: carattere deciso

Il carattere deciso mixato ad uno stile semplice e diretto riesce a creare atmosfere intime e rarefatte, rendendo Ariete portavoce del “Bedroom pop”. Dopo gli EP di inediti pubblicati nel 2020 “Spazio” e “18 anni” ha vissuto nel 2021 un’estate da protagonista grazie al successo del singolo “L’Ultima Notte” (certificato platino Fimi/Gfk), scritto per la colonna sonora della serie Netflix “Summertime” e scelto inoltre per lo spot del Cornetto Algida Estate 2021.

