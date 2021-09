Il Teatro Verde di Roma riapre le sue porte al pubblico sabato 2 ottobre con la nuova stagione, diretta da Veronica Olmi, la Rassegna Nazionale del Teatro per Ragazzi “Oltre la scena”, la più longeva programmazione annuale d’Italia dedicata ai bambini e ai ragazzi e alle famiglie.

Teatro Ragazzi: il cartellone

Un cartellone con 28 titoli da sabato 2 ottobre – per tutti i sabati, le domeniche (e i giorni festivi), fino al 13 maggio 2022, con tanti momenti di gioco, prima e dopo gli spettacoli, insieme agli attori della Compagnia del Teatro Verde.

Teatro Ragazzi: si parte con uno spettacolo musicale

Si parte sabato 2 e domenica 3 ottobre, alle ore 17, con uno spettacolo musicale adatto ai piccoli e ai piccolissimi “1, 2, 3… Cantate con me. Canzoni, storie, rime, pupazzi e altre stramberie” di Andrea Calabretta, Diego di Vella e Veronica Olmi. Diego, con la sua chitarra e il suo ukulele, racconterà cantando, tante storie, filastrocche, canzoni e poesie in compagnia di un esercito di buffi personaggi come l’orchestra di orchi, la pecora petulante, la maialina raffinatissima, il cavallo cantante, la mucca buongustaia, tra sfrenati balli, risate, rime e altre stramberie.

Anche quest’anno tutti i giovani spettatori potranno fare parte della Giuria dei Bambini del Teatro Verde e assegnare il Premio Maria Signorelli allo spettacolo più bello e meritevole della stagione. Per partecipare alla votazione basta andare sul sito e compilare la scheda, che dovrà essere inviata via mail a teatroverderoma@gmail.com insieme a un disegno, un commento, una recensione, un pensiero, i migliori dei quali verranno pubblicati sulle pagine social Teatro Verde.

Teatro Ragazzi: la scuola

Durante la settimana, invece, i pomeriggi saranno dedicati alla “Scuola di teatroverde”, frequentata ogni anno da 150 bambini e ragazzi dai 4 ai 19 anni oltre a tanti altri progetti: laboratori teatrali-espressivi, laboratori manuali creativi, laboratori musicali, giochi teatrali, letture animate e ad alta voce, percorsi di crescita, l’inglese per i piccolissimi di Sing-a-long, il teatrino dei burattini, il Centro di Orientamento ai mestieri delle arti…

Come spiega Veronica Olmi, direttore artistico del Teatro Verde “Eccoci pronti a ripartire, con nuove idee, carichi di energia e di tanta fiducia. Il Teatro Verde è un presidio culturale dedicato all’infanzia, a Roma dal 1986, sempre aperto, 7 giorni su 7. E anche quest’anno in cartellone troverete tanti spettacoli e altrettanti argomenti per parlare di ambiente, di magia, di bullismo, di pace e solidarietà, di scienza, di sviluppo, di tolleranza, di alimentazione, di rispetto, di musica, di animazione, di risorse esauribili, di colori, di arte, di equità, di favole, di sogni, per riflettere, per imparare… E tante attività in sala e nel nostro giardino per “giocare al teatro”!”

Prosegue inoltre il cammino del TEATRO VERDE A MOTORE, il “teatro inognidove”, un Porter (un piccolo furgoncino ecologico) adatto all’aperto, nei cortili delle scuole, in piazza, nei giardini, nei borghi, in spiaggia, alla corte del castello… Un teatro che può arrivare ovunque, carico di storie, favole, burattini, libri, giochi, racconti e laboratori creativi animati dalla Compagnia del Teatro Verde.

Teatro Verde

