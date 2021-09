Ispirata ad “Alice nel paese delle meraviglie” di Lewis Carrol, arriva su Rai Yoyo dal 15 settembre con audiodescrizione e doppio audio in italiano e in inglese la nuova serie animata “Alice & Lewis”, sull’amicizia tra la piccola Alice e il simpatico coniglio Lewis.

Alice & Lewis: quando andrà in onda?

La serie andrà in onda dal lunedì al venerdì alle ore 09:05 e tutti i giorni alle ore 16:45.

Le fantasiose avventure di Alice, trasposte per la prima volta in animazione dalla Disney nel 1951 con un film divenuto un classico della storia del cinema, arrivano ora in tv in una nuovissima serie animata in 3D, coprodotta dalla società francese Blue Spirit e dalla MoBo Digital Factory di Milano, per Rai Ragazzi e il canale TF1.

Alice & Lewis: la trama

Alice ha 6 anni e come sempre una curiosità travolgente. Grazie ad una chiave magica che apre qualsiasi porta, l’intraprendente bambina si trova catapultata nel Paese delle Meraviglie. È qui che incontra Lewis, un coniglio simpatico e originale, con il quale vive incredibili avventure. I due si divertono insieme e, fra sfide e sorprese, diventano amici per la pelle. Alice ama giocare con Lewis e gli altri amici, ma il Paese delle Meraviglie è pieno di insidie e pericoli. I due, in particolare, devono fare i conti con la capricciosa Regina dai capelli rossi, con i castelli di carte in bilico sulla collina e soprattutto con le regole e le convenzioni eccentriche di questo regno parallelo. Ogni peripezia della piccola avventuriera inizia sempre nel ‘mondo reale’, dove si trova ad affrontare sfide quotidiane, insormontabili agli occhi di una bambina di soli 6 anni. Le inverosimili esperienze che Alice vive nel Paese delle Meraviglie, la portano sempre ad un ottenere un risultato positivo e ad avere un’intuizione che l’aiuta a risolvere anche i piccoli problemi del mondo reale, cui fa ritorno dopo ogni fantastica avventura.

Alice & Lewis: episodi

Composta da 52 episodi di 11 minuti ciascuno, la serie, di cui è in produzione la seconda stagione per altrettanti episodi, è stata venduta in moltissimi paesi, dal Brasile alla Cina, dalla Spagna a Israele, e sui canali Turner di Europa, Africa, Medio Oriente, Asia e Pacifico.