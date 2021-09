BOSS DOMS, anticonformista e ipnotico produttore della scena musicale italiana, pubblica venerdì 17 settembre il nuovo singolo “Sesso & Soldi” feat. Taxi B (Warner Music Italy), già disponibile in presave.

BOSS DOMS: il nuovo singolo

“Sesso & Soldi” è un brano punk-rave destinato a diventare iconico, dal beat incalzante e incisivo, a tal punto da entrare subito in testa senza più andar via. L’atmosfera da club e l’anima house ed elettronica del pezzo, cifre stilistiche delle produzioni di BOSS DOMS, si amalgamano perfettamente al testo crudo e tagliente dell’artista Taxi B, che affianca l’eclettico producer dando vita a un connubio inaspettato ma estremo. Membro del collettivo FSK Satellite, tra le realtà musicali che hanno maggiormente attirato l’attenzione negli ultimi anni, con il suo stile unico, provocatorio e fuori dagli schemi, a metà strada tra l’hip hop e il punk, ha dato un contributo essenziale al pezzo, che ha così acquisito ancora più grinta e personalità.

“Sesso & Soldi” giunge in seguito alla pubblicazione del singolo “Pretty Face”, uscito a febbraio, un invito a riflettere sull’importanza che ciascuno ricopre all’interno di una società che induce all’omologazione, e a pochi mesi dall’uscita di “How do you feel” con Piero Pirupa, pubblicato a giugno, un brano perfetto da ballare, intriso di influenze house e pop dance. Brani eterogenei, separati ma interdipendenti, tutti parte dell’universo caleidoscopico di BOSS DOMS, che con il suo estro artistico prosegue il suo percorso finalizzato a rendere la musica techno fruibile a tutti.

BOSS DOMS: dj/producer romano

Boss Doms è un dj/producer romano, classe 1988. Artista poliedrico, inizia la sua carriera attraverso sperimentazioni e produzioni musicali, che spaziano dai brani club alle collaborazioni con i main artists del panorama musicale italiano. Nell’estate del 2020 l’artista sceglie di avviare una propria carriera da solista e pubblica il primo singolo “I Want More”, di cui regala anche una serie di esplosivi remix in collaborazione con artisti di fama internazionale come Hosh, Darius Syrossian, Piero Pirupa, Christian Nielsen e Havoc&Lawn.

L’artista, instancabile e prolifico sperimentatore, ha poi pubblicato il remix della hit internazionale “Back to My Bed” di Elderbrook, insieme ad Achille Lauro, uscito a novembre 2020, e di “Love life” di Benny Benassi e Jeremih, con cui ha dato il benvenuto al nuovo anno.