Tiqets, collaborazione culturale per l’estate 2021

Fino al 30 settembre, Tiqets collabora con oltre 100 musei e attrazioni per celebrare il ritorno nei luoghi imperdibili della cultura nell’estate 2021

“Dopo un anno e mezzo passato per lo più nelle nostre case, non c’è dubbio che questa estate sarà quella che ci permetterà di tornare nei luoghi culturali di tutto il mondo – commenta il presidente e co-fondatore di Tiqets, Luuc Elzinga – Vogliamo ispirare le persone a “riaccendere la scintilla”, a ritrovare la passione per i viaggi e per le esplorazioni, con una serie di luoghi imperdibili in alcune delle città più iconiche del mondo. Abbiamo dato vita a queste partnership partendo dai musei e dalle attrazioni preferite dai fan, cercando di creare una lista che potesse soddisfare i gusti di viaggiatori di tutte le età”.

Tiqets, piattaforma di prenotazione online leader a livello mondiale per musei e attrazioni, che ha recentemente ricevuto un finanziamento di 60 milioni di dollari da Airbnb, ha pubblicato l’elenco delle attrazioni da non perdere nell’estate 2021: musei e mostre, parchi a tema, attrazioni, acquari e zoo in Italia, Spagna, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito e Stati Uniti.

Queste le attrazioni italiane visitabili: Duomo di Milano, Aquatica, Vigneto di Leonardo, Leonardo3 Experience, Parco Giardino Sigurtà, Leonardo da Vinci Experience, Stadio Domiziano, Sotterranei Piazza Navona, Sotterranei Fontana di Trevi, Carcere Mamertino e Catacombe di San Callisto, Villa Gregoriana, Zoomarine, Palazzo Strozzi.

L’elenco, abbastanza ricco da soddisfare i gusti dei turisti di ogni tipo ed età, si basa sulle recensioni dei clienti e mira a “riaccendere la nostra scintilla”, riaccendendo la nostra voglia di esplorare nuovi posti e lasciarci intrigati.

Ma non è tutto: per incoraggiare le persone a tornare nei luoghi culturali quest’estate, Tiqets offre anche uno sconto esclusivo su queste attrazioni fino al 30 settembre 2021. Con il codice sconto del 15% SPARK2021 puoi risparmiare fino a 30€. Lo sconto codice sarà valido fino al 30 settembre 2021.

Scopri i “must see” dell’estate 2021 qui: https://www.tiqets.com/blog/summer-of-a-lifetime/