Su Rai Yoyo inizia la programmazione de “Le Storie di Lupin”

In prima tv da giovedì 26 agosto dal lunedì al venerdì alle ore 7:40 su Rai Yoyo tornano le avventure del piccolo lupo che vorrebbe essere l’eroe del suo libro di fiabe

Da giovedì 26 agosto, in prima tv dal lunedì al venerdì alle ore 7:40, Rai Yoyo presenta i nuovissimi episodi della serie animata “Le storie di Lùpin”, un’innovativa coproduzione di Rai Ragazzi con France Télévision, realizzata dalla francese Xilam e Maga Animation Studio di Monza, che si distingue per la qualità dell’animazione e l’originalità del racconto, che prende vita come in un libro pop-up. La serie è stata premiata come la migliore per la fascia prescolare ai Pulcinella Awards dello scorso festival Cartoons on the Bay, “per la sua capacità di rinnovare i racconti di fiabe e l’uso magistrale del senso dell’umorismo”.

Le storie di Lùpin: il racconto del piccolo lupo

Discendente da una famiglia di lupi cattivi di antico lignaggio e destinato a diventare un grande lupo cattivo, per Lùpin sembra ci sia solo posto solo nel ruolo di piccolo lupo cattivo. Ma di racconto in racconto il piccolo lupo si inserisce con fantasia nelle storie per vivere le avventure dei più amati protagonisti. L’impetuoso lupetto però è tutt’altro che perfetto e non è facile arrivare ad ogni “lieto fine”. Fortunatamente, tra rocambolesche avventure e divertenti gag, Lùpin può contare sull’aiuto della Voce narrante, dimostrando che anche un piccolo lupo può diventare un eroe come ogni cavaliere o principe, imparando dai suoi errori.

Le storie di Lùpin: un cartone basato su fiabe originali

Nei 78 episodi di 7 minuti ciascuno Lùpin incontra i tipici personaggi di ogni favola: il cavaliere coraggioso, la fata gentile, la strega cattiva, sempre perseguendo il lieto fine. Dall’Europa medievale alle mitologie greca e nordica, fino ai racconti della tradizione asiatica, Lùpin esplora fiabe di molte culture per diventare un eroe.

In un mondo pieno di archetipi e regole come quello delle fiabe, Lùpin dimostra che si può scegliere un’altra strada pensando fuori dagli schemi e fare del mondo un posto migliore, con un finale ancora più felice della fiaba originale.

