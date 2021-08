James Blake, “Life is not the same”

Il secondo estratto dal nuovo album “friends that break your heart” disponibile dal 10 settembre

James Blake, cosa ha conquistato

Vincitore di un GRAMMY® Award, cantante, cantautore, polistrumentista e produttore, ha pubblicato “Life Is Not The Same”, il secondo estratto dal suo prossimo album “Friends That Break Your Heart”, fuori il 10 settembre e di cui è già disponibile il preorder nei formati CD e vinile. Il brano è una collaborazione con il produttore Take a Daytrip, che ha co-prodotto la traccia “Industry Baby” di Lil Nas X & Jack Harlow con Kanye West.

James Blake, il singolo

“Life Is Not The Same” anticipa parte di quello che sarà contenuto nel nuovo album. Con testi introspettivi e melodie eteree, il singolo dimostra l’ampia gamma e la forte vulnerabilità di Blake che è definita da questo concept album. La traccia segue il primo brano estratto dall’album, “Say What You Will” – che The Fader ha lodato per come si muove tra melodie fragili e audaci movimenti compositive e per cui Entertainment Weekly ha commentato “quando Blake propone magnifiche ballate R&B, semplicemente non c’è competizione”. Il brano è stato accompagnato contemporaneamente dalla pubblicazione del video ufficiale con James Blake accompagnato da Finneas.

James Blake, “Friends That Break Your Heart”

Segue la pubblicazione di “Covers EP”, una raccolta delle cover più di successo di Blake, tra cui “Godspeed” di Frank Ocean, acclamato dalla critica e che ha generato oltre 5 milioni di views su TikTok.

“Friends That Break Your Heart”, definito dallo stesso Blake un concept album, è il primo progetto discografico dell’artista da tre anni.

James Blake, chi è

Il cantante, cantautore, musicista e produttore britannico, nonchè vincitore del GRAMMY® Award James Blake ha lavorato nella produzione di alcuni dei più influenti album del 21st secolo, tra cui “Blonde” di Frank Ocean e “DAMN” di Kendrick Lamar, così come “4:44” di Jay-Z e “Lemonade” di Beyoncè (in questi ultimi due lavori ha prestato anche la sua voce).

Ha partecipato a “Stop Trying to Be God” con Stevie Wonder e Kid Cudi all’interno dell’epico “ASTROWORLD” di Travis Scott e a “King’s Dead” con Jay Rock, Kendrick Lamar e Future all’interno dell’album che ha dominato le classifiche “Black Panther: The Album”.

Quest’ultimo gli ha fatto ottenere il triplo disco di platino e il primo GRAMMY® Awards per “Best Rap Performance”. Contemporaneamente, si è fatto notare nel mondo della musica pop con la sua dinamica produzione solista.

