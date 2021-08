Gaia calendario date

Giovedì 01 luglio 2021 | Mantova @Arena Bike In SOLD OUT

Sabato 10 luglio 2021 | Roma – Santa Marinella @Castello di Santa Severa

Sabato 17 luglio 2021 | Napoli @Giardini di Palazzo Reale SOLD OUT

Giovedì 29 luglio 2021 | Fossato di Vico (PG) @Suoni Controvento – Piazza Saint Ambroix

Mercoledì 04 agosto 2021 | Piombino (LI) @Altrascena Festival

Martedì 10 agosto 2021 | Milazzo @Mish Mash Festival – Castello di Milazzo (in vendita da martedì 15.06)

Giovedì 12 agosto 2021 | Ripatransone (AP) @Teatro delle Fonti – “17Festival” NUOVA DATA

Mercoledì 18 agosto 2021 | Amendolara (CS) @Anfiteatro Piazza Giovanni XXIII NUOVA DATA

Sabato 28 agosto 2021 | Lignano Sabbiadoro (UD) @Arena Alpe Adria (già in vendita)

Sabato 04 settembre 2021 | Santa Caterina (CL) @Villa Hermosa Festival

Mercoledì 15 settembre 2021| Lanciano (CH) @Parco Villa delle Rose

Venerdì 17 settembre 2021| MI MANCHI, ANCORA (MI) @Circolo Magnolia NUOVA DATA

Sabato 18 settembre 2021 | Taranto @Orfeo Summer Festival – Villa Peripato RECUPERO DEL 26.08

Gaia informazioni concerti

Apertura porte: ore 16:30

Prezzo Biglietto:

Abbonamento 2 giorni – € 46,00 inclusa prevendita

Posto Unico Numerato – € 28,75 inclusa prevendita

Prevendite Autorizzate: DICE

Gaia e il suo tour

Dopo aver girato la Penisola con il suo “Finalmente in TOUR” e aver abbracciato per la prima volta il suo pubblico incantando con la sua musica che integra sapientemente italiano e portoghese, sonorità pop, urban e sudamericane, si aggiunge una nuova data venerdì 17 settembre: MI MANCHI, ANCORA – @Circolo Magnolia di Segrate (MI).

GAIA, che rappresenta una delle proposte più fresche nel panorama italiano, si esibirà in un set esclusivo accompagnata da diversi ospiti, l’occasione per celebrare i successi dell’ultimo anno, presentare brani inediti e festeggiare la fine dell’estate all’interno di una delle rassegne più attese e di rilievo per la nuova scena musicale italiana.

Gaia il “Finalmente in TOUR”

E’ prodotto e organizzato da Vivo Concerti è partito giovedì 01 luglio con la prima data sold out a Mantova, proseguito poi per Santa Marinella (Roma), Napoli ai Giardini di Palazzo Reale, sabato 17 luglio, e a Fossato di Vico (PG) per Suoni Controvento il 29 luglio. Il 04 agosto GAIA ha portato la sua musica a Piombino (LI) all’Altrascena Festival, martedì 10 agosto al Mish Mash Festival, il 12 agosto al Teatro delle Fonti di Ripatransone (AP) e il 18 agosto ad Amendolara (CS).

A seguire Taranto per l’Orfeo Summer Festival, il 26 agosto (rimandata al 18.09), e sabato 28 agosto a Lignano Sabbiadoro all’Arena Alpe Adria. A settembre il tour estivo continua con la data di sabato 04 a Santa Caterina (CL) al Villa Hermosa Festival, mercoledì 15 settembre al Parco Villa delle Rose di Lanciano (CH) per concludersi venerdì 17 settembre al MI MANCHI, ANCORA (MI) @Circolo Magnolia.

Gaia, biografia

Dopo essere stata proclamata vincitrice di “Amici 19”, sta costruendo il suo percorso con alcuni successi, tra cui Chega (doppio disco di Platino), il brano tra i più ascoltati dell’estate 2020 seguito dall’uscita di “Coco Chanel” (disco d’Oro), il secondo singolo estratto dal suo album di inediti NUOVA GENESI certificato disco d’Oro, entrato in vetta nella classifica di vendita e che ha superato i 180 milioni di streams audio/video.

Con Cuore amaro, certificato disco d’Oro, Gaia ha debuttato sul palco del 71° Festival di Sanremo. Il 14 maggio è uscito BOCA, il primo singolo internazionale di GAIA feat. SEAN PAUL, prodotto dai Childsplay, produttori di J Balvin e vincitori di Latin Grammy, in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme digitali. Online ora anche il videoclip del singolo, diretto da Francesco Calabrese e prodotto da Think Cattleya.

