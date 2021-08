Il compositore e producer Francesco Santalucia porta sul palco del Civitavecchia Summer Festival l’album d’esordio “Memoria” ed altri inediti in una perfomance Solo Piano arricchita da percussioni elettroniche e sintetizzatori. Con il Maestro Santalucia sul palco l’attrice e cantautrice Martina Catalfamo eseguirà i brani del progetto Volosumarte, di cui entrambi sono fondatori.

Sabato 07 Agosto 2021 ore 21 in Piazza della Vita. Ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria.

Biografia:

Francesco Santalucia, è un compositore e producer diplomato in pianoforte al conservatorio di Bari. Appassionato di composizione di musiche di Scena, ha lavorato in teatro, per poi approdare alla composizione per il cinema grazie alla Sigla di Suburra “7 vizi Capitale” scritta insieme al cantautore romano Piotta. Con quest’ultimo ha composto nel 2020 l’album colonna sonora Suburra – Final Season per Netflix. Collabora da diversi anni con la cantautrice Teresa Desio.

https://linktr.ee/Francescosantalucia

VOLOSUMARTE è un collettivo formato dall’attrice e cantautrice Martina Catalfamo e dal compositore/producer Francesco Santalucia. Il progetto è una terra vergine solcata da sonorità pop, sintetizzatori, chitarre pulp e racconti ancestrali che si mescolano a videoclip onirici e surreali che richiamano la forma del Video Arte.

Martina Catalfamo è un’attrice e cantautrice siciliana. Trasferitasi a Roma non appena terminato il liceo classico, si è laureata in Cooperazione Internazionale e Sviluppo presso l’universitá La Sapienza mentre portava avanti le sue passioni frequentando stage di recitazione al Centro Sperimentale di Cinematografia e studiando poi al C.I.A.P.A di Gisella Burinato.

Ha lavorato con Michael Redford ne “The music of Silence”, progetto internazionale sulla vita di Andrea Bocelli e con Cosimo Terlizzi in “DEI”, film vincitore del premio “miglior opera d’esordio del 2018” durante gli RdC Awards a Roma. In televisione ha esordito nella seconda serie de “La Mafia Uccide Solo D’Estate” nel ruolo di “Vincenzina Marchese”. Ha preso parte alla 37esima edizione del Torino Film Festival con il documentario diretto da Cosimo Terlizzi “Dentro di te c’è la terra”.

La musica è il punto d’incontro tra la scrittura – sua inseparabile amica – e il palcoscenico, il modo più intimo per raccontare un’ emozione.

Link:

https://m.youtube.com/c/VOLOSUMARTE

https://instagram.com/martinacatalfamoo