Da giovedì 19 agosto, al via la seconda parte di Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuoricinema in viaggio attraverso i Municipi milanesi

Il progetto

Quest’estate, fino a metà settembre, Anteo – insieme a Fuoricinema e in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano e i Municipi – ha dato vita a un cinema itinerante nei Municipi milanesi. Una programmazione di cinema di qualità “su quattro ruote” in zone non sempre raggiunte dal cinema di qualità.

Il furgone Fuoricinema viaggia per la città trasportando 300 sedute e un proiettore 2k. L’esperienza di fruizione è ottimale anche grazie alla qualità e alle dimensioni dello schermo (schermo gonfiabile con base di 10m). L’audio è trasmesso in cuffia per permettere il normale svolgersi delle consuetudini cittadine senza arrecare disturbo a chi non partecipa alla proiezione.

Durante la prima parte della programmazione, che ha avuto luogo dal 8 luglio al 4 agosto, Anteo nella città ha riscosso il favore degli spettatori dei quartieri di Portello (Piazza Gino Valle), Martesana, Barona e Baggio, scoprendo un pubblico nuovo, vivace e comunicativo.

La sala itinerante riprende il suo viaggio per la città il 19 agosto, portando il grande schermo nelle piazze di Municipio 5 (dal 19 al 25 agosto e, ancora, dal 9 al 15 settembre), Municipio 4 (dal 26 agosto al 1 settembre) e Municipio 9 (dal 2 all’8 settembre).

Le piazze

Anteo nella città coinvolge tutti i Municipi – ad eccezione del Municipio 1, caratterizzato dalla presenza delle arene estive AriAnteo e del Municipio 3, in cui si sviluppa la proposta cinematografica del Teatro Martinitt con arena Milano Est.

Il progetto, infatti, non vuole sostituirsi a una proposta cinematografica già esistente, ma vuole raggiungere zone che spesso non godono di attività di questo tipo, svolgendosi in alcuni quartieri periferici di Milano, caratterizzati da un’alta concentrazione di popolazione.

Le piazze, grazie al cinema, rinnovano la propria veste di luogo di incontro, aggregazione e condivisione.

La programmazione

Il palinsesto di Anteo nella città è caratterizzato da titoli di qualità e di alto richiamo per il pubblico cittadino, come Rifkin’s Festival di Woody Allen, i premiati agli Oscar The father – nulla è come sembra di Florian Zeller e Nomadland di Chloé Zhao e titoli italiani come Comedians di Gabriele Salvatores e Boys di Davide Ferrario. Per ragazzi e famiglie è prevista la proiezione di Crudelia, live action della Disney liberamente ispirato a La carica dei 101 e alla sua carismatica “cattiva”, Crudelia De Mon.

La programmazione di CAM (Municipio 5) si arricchirà inoltre delle proiezioni del film Marvel Black Widow, origin story del personaggio della Vedova Nera, e di alcune delle migliori anteprime che arriveranno in sala in autunno, come lo splendido Nowhere special di Umberto Pasolini, Falling – storia di un padre di e con Viggo Mortensen, l’intenso Supernova di Harry McQueen con Colin Firth e Stanley Tucci, la spassosa commedia spagnola Il matrimonio di Rosa di Icíar Bollaín; la commedia francese #iosonoqui dal regista campione di incassi Eric Lartigau (La famiglia Bélier) e Come un gatto in tangenziale… ritorno a Coccia Di Morto di Riccardo Milani, seguito dell’acclamata commedia con Paola Cortellesi e Antonio Albanese.

Il calendario della seconda parte

19 – 25 agosto | Casa Jannacci | MUNICIPIO 5

26 agosto – 1 settembre | Giardino Oreste del Buono | MUNICIPIO 4

2 – 8 settembre | Villa Litta | MUNICIPIO 9

9 – 15 settembre | CAM | MUNICIPIO 5

I prezzi saranno popolari, il biglietto avrà un costo di 5 euro (4 euro il ridotto). Biglietti acquistabili su www.spaziocinema.info o presso le biglietterie in loco.

Convenzione

Sconti speciali per gli abbonati annuali ATM

Ingresso ridotto a 4€, presentando all’ingresso la tessera elettronica con la Carta Club o la ricevuta dell’acquisto dell’abbonamento annuale.

Biglietti acquistabili in loco, presso le biglietterie di Anteo Palazzo del Cinema e di CityLife Anteo, qui o tramite App “spaziocinema”.

La validazione dei biglietti ridotti acquistati online o tramite App, avverrà al momento dell’ingresso in arena previa esibizione della tessera ATM in corso di validità. Per i biglietti acquistati presso il luogo dell’evento, la validazione avverrà al momento dell’acquisto.

www.atm.it

Altri articoli di Cultura di Dietro la Notizia