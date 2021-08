“We Reading Festival” quinta edizione

Una settimana di parole e musica in Riviera. Dal 15 al 22 agosto in Romagna con Emanuela Fanelli, Valeria Solarino, Rachele Bastreghi, Davide Shorty e tanti altri

Otto giorni di spettacoli inediti e sorprendenti, letture e talk in location suggestive, magici concerti in spiaggia al sorgere del sole.

La Riviera Romagnola torna a riempirsi di parole e musica con la quinta edizione di We Reading Festival: una settimana fitta di eventi per un progetto culturale unico nel suo genere, che coinvolge i tre Comuni di Cesenatico, Santarcangelo di Romagna, Savignano sul Rubicone e vede tanti protagonisti del panorama culturale italiano reinventarsi per una sera, portando in scena testi e autori da loro scelti e amati.

Ospiti di questa edizione Emanuela Fanelli, Valeria Solarino, Pippo Civati, Davide Shorty, Maria Antonietta, Pietro Turano e Cimini. Ci sarà poi spazio anche per suggestivi momenti musicali con Rachele Bastreghi, La Municipàl, Folcast, Splendore, Hu, Miglio, Guidobaldi, Edgar e Mygirlisretro e la performance di ParSec – Parini Secondo.

Le illustrazioni del festival sono curate da Fumettibrutti, giovane fumettista catanese astro nascente del fumetto italiano.

Il calendario

Domenica 15 agosto ore 06:00 – Spiaggia libera molo di levante, Cesenatico

LA MUNICIPÀL live all’alba in spiaggia

ore 21:00 – Podere Bislacco, Savignano sul Rubicone

HU live

Lunedì 16 agosto

ore 19:00 – Podere Bislacco, Savignano sul Rubicone

ParSec – Parini Secondo performance “be me”

ore 21:00 – Chiesa del Suffragio

DAVIDE SHORTY – Battiti in Parole

ore 23:00 – Podere Bislacco

Miglio live

Martedì 17 agosto ore 21:00 – Chiesa del Suffragio, Savignano sul Rubicone

MARIA ANTONIETTA – L’inferno di Guido. Interpretazione del Canto XXVII dell’Inferno Dantesco

ore 23:00 – Podere Bislacco

Folcast live

Mercoledì 18 agosto ore 21:00 – Arena dei Cappuccini, Cesenatico

EMANUELA FANELLI + GIUSEPPE CIVATI – Voce di donna

ore 23:00 – Maré

Guidobaldi live

Giovedì 19 agosto ore 21:00 – Sferisterio, Santarcangelo di Romagna

VALERIA SOLARINO – Oltre il Mare. Dentro le voci di chi è in viaggio

Evento speciale per Mediterranea Saving Humans

ore 23:00 – Ottavino

Edgar live

Venerdì 20 agosto ore 21:00 – Sferisterio, Santarcangelo di Romagna

CIMINI legge Franco Battiato

ore 23:00 – Ottavino

Mygirlisretro live

Sabato 21 agosto ore 21:00 – Sferisterio, Santarcangelo di Romagna

PIETRO TURANO legge Édouard Louis

ore 23:00 – Ottavino

Splendore dj set

Domenica 22 agosto ore 06:00 – Spiaggia libera molo di levante, Cesenatico

RACHELE BASTREGHI live all’alba in spiaggia

L’alba di Psychodonna

Ingresso libero su prenotazione fino a esaurimento posti, prenotazioni su www.wereading.it

PROGRAMMA TALK

Martedì 17 agosto ore 17:00 – Podere Bislacco di Savignano

“Diritti di genere. Ripensare il maschile”

con

Francesco Cicconetti

Mica Macho

Mercoledì 18 agosto ore 17:00 – Maré, Cesenatico

“Diritti digitali. Privacy, CyberAttacchi, Intelligenza Artificiale. Una bussola nella complessità”

con

Matteo Flora – co-founder di LT42 / Ciao Internet!),

Diletta Huyskes – Fondazione B. Kessler / Privacy Network),

Giuseppe Civati – People Edizioni

Vincenzo Tiani – Prof. a c. IULM di Diritti Digitali

Giovedì 19 agosto ore 17:00 – Musas (Museo Storico Archeologico), Santarcangelo di Romagna

“Diritti Umani. Dialogo sul Mediterraneo”

con

Vanessa Guidi, Presidente di Mediterranea Saving Humans

Patrick Wild, Avvocato di Strada Onlus

Alice Parma, Sindaco di Santarcangelo di Romagna.

Ingresso libero senza prenotazione