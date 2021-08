Per chi non lo sapesse, il coworking è una modalità di lavoro che guarda verso il futuro per via dei suoi spazi condivisi e che esce fuori dai canoni standard dell’ufficio classico, come viene inteso dalla maggior parte delle persone. Praticamente, se si svolge un lavoro con il computer e tramite il web, che sia da freelance o per una propria attività, è possibile condividere uno spazio in un ufficio con altre persone che non sono impiegati nella stessa organizzazione lavorativa. Così facendo si ottimizzano gli spazi e si creano nuove reti sociali dove alimentare le proprie idee.

I lavori perfetti da svolgere in un ambiente di coworking

Una modalità del tutto innovativa quella del coworking, nata a San Francisco nel 2005, per imprenditori che cercavano un’alternativa dal lavorare da soli in casa o ad un tavolino di un bar. Il coworking, anche a chi viaggia per lavoro, permette di affittare uno spazio in un ampio ufficio dove svolgere le proprie mansioni, e alle startup dà l’opportunità di avere tutti i comfort di un posto di lavoro con costi molto ridotti rispetto all’affitto di un intero palazzo.

In Italia il primo spazio di coworking è stato inaugurato nel 2008 a Milano Lambrate e negli anni, questi spazi, si sono moltiplicati velocemente. In un ambiente di coworking si possono svolgere diverse attività e diversi ruoli. Di seguito alcuni esempi di lavori che si possono fare da indipendenti all’interno di questi spazi condivisi.

Giornalista, ufficio stampa, ghost writer

Tutto ciò che ha a che fare con il mondo dei giornali o dell’editoria più in generale può essere svolto all’interno di uffici coworking. Questi, sono essenzialmente lavori che si sposano bene con un ambiente di questo genere perché svolti da molte figure freelance. È una tipologia di lavoro per cui ci vuole molta creatività e professionalità, per scrivere o redigere articoli avvincenti che attirino l’attenzione dei lettori serve buona volontà e molta pazienza, oltre che studiare per rimanere al passo con i tempi.

Programmatore web



Una delle figure lavorative più richieste sul mercato in questi ultimi tempi, al punto che la domanda di questi professionisti supera l’offerta e le aziende faticano a trovare collaboratori. A questo proposito, al giorno d’oggi esistono dei percorsi formativi specifici, come il corso da web developer di Epicode, per imparare ed entrare subito in questo settore. Il web developer, che è chiamato anche programmatore, in poche parole è quella figura professionale che si occupa di creare da zero e gestire in tutto per tutto i siti web per imprese ed aziende.

Content creator

Una figura essenziale per il marketing digitale, infatti è colui che crea e organizza un contenuto o un evento web per garantire visibilità. Deve sempre inventare nuove strategie di marketing online per portare al successo l’azienda per cui si lavora. Non solo prepara i contenuti perfetti che attraggono potenziali clienti o ammiratori, ma si occupa di tutta la pianificazione, come la scelta del target di riferimento e il giusto posizionamento dei suoi contenuti nei motori di ricerca.