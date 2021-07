Lo schermo dell’arte film festival 2021

Festival di Cinema e Arte Contemporanea 14a edizione a Firenze dal 10 al 14 novembre 2021

Streaming on demand fino al 21 novembre 2021 su Più Compagnia in collaborazione con Mymovies.it

Si svolgerà in forma ibrida, in presenza a Firenze al Cinema La Compagnia, in Manifattura Tabacchi e in altri luoghi dal 10 al 14 novembre e on line fino al 21 novembre, la 14a edizione dello Schermo dell’arte, Festival di cinema e arte contemporanea diretto da Silvia Lucchesi.

Anteprime mondiali e nazionali, i 4 film prodotti tramite la campagna di crowdfunding Artists’ Film Italia Recovery Fund, il Focus dedicato all’artista austriaco Oliver Laric, la 10a edizione di VISIO. European Programme on Artists’ Moving Images, la mostra in Manifattura Tabacchi dei dodici artisti e artiste partecipanti a VISIO, entrambi curati da Leonardo Bigazzi: questi gli highlights del festival fiorentino che torna in sala e in streaming con nuove proposte e approfondimenti.

Questa edizione è sostenuta da Fondazione CR Firenze con il contributo di Intesa Sanpaolo.

“Che ruolo hanno l’arte e la cultura nel rivelare le contraddizioni del nostro tempo? Come la transizione digitale accelerata dalla pandemia sta determinando un cambio di paradigma sul modo in cui la cultura viene creata, gestita, diffusa, resa accessibile? In che modo gli artisti possono aiutarci a immaginare un futuro? Come possiamo tutti noi, collettivamente, creare un clima reale per il cambiamento?

Sollevare tali critiche questioni mentre affrontiamo le crisi intrecciate derivate dal razzismo sistemico, dalla pandemia, dal cambiamento climatico è l’impegno del nostro festival che per cinque giorni riporterà nella città toscana, dopo i difficili mesi di isolamento, una comunità internazionale di artisti, registi, curatori, produttori che lavorano con le moving images. Un ricco programma da condividere con il nostro pubblico che riunisce giovani, studenti, amanti dell’arte contemporanea, cinefili, collezionisti.” – dichiara Silvia Lucchesi, direttrice dello Schermo dell’arte.

Si conferma l’impegno del Festival verso le nuove generazioni con la 10a edizione di VISIO. European Programme on Artists’ Moving Images, rivolta ad artisti under 35 che lavorano con video e cinema.

Inoltre, saranno presentate le opere video di Roberto Fassone, Beatrice Favaretto, Riccardo Giacconi, Caterina Erica Shanta, vincitori del bando di produzione Artists’ Film Italia Recovery Fund curato da Leonardo Bigazzi, finanziato con 27.000 euro attraverso una campagna di crowdfunding promossa dallo Schermo dell’arte.

Anche per questa edizione sono previste tariffe agevolate per studenti di Università, Accademie d’arte, Istituti d’istruzione e formazione convenzionati con Lo schermo dell’arte. I docenti interessati possono accreditarsi scrivendo ad a.ricciardi@schermodellarte.org

