Comunicazione chiusure diurne A50 Tangenziale Ovest di Milano

A seguito di un urto accidentale da parte di un mezzo fuori sagoma al manufatto di scavalco della S.S.494 Nuova Vigevanese (Km 13+901), verranno effettuate le seguenti chiusure diurne:

– Dalle ore 10:00 alle ore 16:00 di Giovedì 22 Luglio 2021, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.S.494 provenienza MI-Lorenteggio (Km 13+901) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo indicato in loco prevede la deviazione del traffico in carreggiata nord allo svincolo Cusago / MI-Baggio (Km 10+580) per il successivo ingresso in carreggiata sud.

– Dalle ore 10:00 alle ore 14:00 di Venerdì 23 Luglio 2021, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.S.494 provenienza MI-Lorenteggio (Km 13+901) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo indicato in loco prevede la deviazione del traffico in carreggiata nord allo svincolo Cusago / MI-Baggio (Km 10+580) per il successivo ingresso in carreggiata sud.