Il Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo Serie A Femminile riunitosi oggi ha preso atto, come stabilito dalle Norme di Ammissione al Campionato emanate dal Consiglio Federale FIPAV, dell’esame compiuto dalla Commissione Ammissione ai Campionati, costituita da professionisti economico-finanziari e legali indicati dai propri consorziati e dalla Federazione, sulle domande di iscrizione di iscrizione ai Campionati di Pallavolo Femminile di Serie A1 e di Serie A2 presentate dalle Società per la stagione 2021-22, e ha provveduto, sempre in data odierna, a trasmettere allo stesso Consiglio Federale della FIPAV gli elenchi dei Club ammessi dalla Commissione per la loro ratifica definitiva.

Per quanto riguarda la Serie A1, sussistono i requisiti che legittimano l’ammissione di tutte le 14 Società che ne avevano fatto richiesta:

Serie A1 Femminile

Imoco Volley Conegliano (TV)

Agil Volley Novara

Pro Victoria Pallavolo Monza (MB)

Uyba Volley Busto Arsizio (VA)

Pallavolo Scandicci Savino del Bene (FI)

Chieri 76 Volleyball (TO)

Cuneo Granda Volley

Trentino Rosa (TN)

Azzurra Volley San Casciano (FI)

Wealth Planet Perugia Volley

VBC Pallavolo Rosa Casalmaggiore (CR)

Volley Group Roma

Mega Volley Vallefoglia (PU)

Volley Bergamo 1991 richiedente titolo da Volley Bergamo

Per quanto riguarda la Serie A2, sussistono i requisiti che legittimano l’ammissione di 16 Società:

Serie A2 Femminile

Volley Millenium Brescia

LPM Pallavolo Mondovì (CN)

Helvia Recina Volley Macerata

Marsala Volley (TP)

Volley Academy Sassuolo (MO)

Volley Soverato (CZ)

Polisportiva A. Consolini S.G. Marignano (RN)

Olimpia Teodora Ravenna

Futura Volley Giovani Busto Arsizio (VA)

Volley Talmassons (UD)

Unione Volley Montecchio Maggiore (VI)

C.S. Alba Volley Albese (CO)

Volley Vicenza

Altino Volley (CH)

Pallavolo Sicilia Catania richiedente titolo da Cus Collegno Volley

PVT Modica (RG) richiedente titolo da Giuseppe Cesari Cutrofiano

Non sussistono, altresì, i requisiti che legittimano l’ammissione delle Società:

Pallavolo Pinerolo (TO)

Polisportiva Libertas Martignacco (UD)

Volley Hermaea Olbia

Sporting Club Maccalube Aragona (AG) richiedente titolo da Olympia Genova

Assitec Volleyball Sant’Elia (FR) richiedente titolo da Agil Volley Trecate

Completa l’organico di Serie A2 Femminile il Club Italia.