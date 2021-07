Annunciata nuova data di Jxdn: 23 febbraio 2022 Milano, Fabrique

Jxdn il tour mondiale

Annunciato il tour mondiale TELL ME ABOUT TOMORROW WORLD TOUR di Jaden Isaiah Hossler, conosciuto come JXDN, che farà tappa a Milano il 23 febbraio 2022 al Fabrique.

Complessivamente sono 40 le date del primo tour da solista del giovane cantante americano, che prenderà il via il 18 settembre a Hampton Beach per poi proseguire con tappe negli Stati Uniti, Regno Unito ed Europa prima di concludersi il 27 maggio a Phoenix al The Van Buren.

Jxdn ha pubblicato Tell Me About Tomorrow

L’annuncio arriva dopo l’album di debutto Tell Me About Tomorrow, pubblicato il 2 luglio. L’ultimo progetto discografico pop-punk contiene 18 tracce ed è un’innegabile dimostrazione dell’ascesa di JXDN come rockstar, grazie a ganci accattivanti, melodie contagiose e un’incredibile abilità vocale, che insieme rendono omaggio alle radici del pop-punk e allo stesso tempo possiedono un sound moderno e fresco.

JXDN si distingue nel panorama musicale come la rockstar della nuova generazione: sfida qualsiasi regola, crea ponti autentici tra subculture e trasuda un fascino spericolato. Superati i 15 milioni di stream in un mese dal debutto del brano autoprodotto Comatose, il cantante originario del Dallas è stato il primo artista a firmare un contratto con la DTA Records di Travis Barker.

La voce di Jxdn

Dai primi anni del liceo, JXDN ha lottato per far emergere la sua voce come un outsider. Nel 2018 si è creato un’identità online grazie a contenuti coinvolgenti diffusi sulla piattaforma TikTok, attirando più di 7,5 milioni di follower e 250 milioni di like. Il singolo di debutto dell’etichetta di JXDN, Angels & Demons, si è posizionato al primo posto nella iTunes Alternative Chart al momento della pubblicazione, al sesto posto nella Billboard Hot Rock Chart e ha raggiunto i 30 milioni di stream in tutto il mondo.

So What! il brano di Jxdn

A luglio 2020 l’artista americano ha pubblicato il brano So What!, in cui la sua abilità vocale si sposa con l’inconfondibile batteria di Barker, offrendo un’interpretazione moderna dei suoni pop punk dei primi anni 2000. Il video musicale della canzone e ha accumulato più di 6 milioni di visualizzazioni fino ad oggi.

JXDN raggiunge su tutte le piattaforme social più di 12,7 milioni di follower e ha superato i 70 milioni di stream totali.

Biglietti per il tour di Jxdn

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10 di giovedì 22 luglio. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti è aperta a partire da venerdì 23 luglio alle ore 10.00 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.