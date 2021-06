Verstappen: il Re Sole sale sul trono di Francia

Verstappen letale nelle Qualifiche

Max Verstappen conquista la Pole con un tempo da urlo. Il diretto rivale Hamilton deve accontentarsi della seconda posizione.

Li seguono a ruota i compagni di squadra Bottas e Perez.

Senza dubbio le Red Bull e le Mercedes sono come sempre su un altro pianeta rispetto a tutte le altre monoposto.

Buona la prestazione di Sainz, che cerca di portare la Ferrari oltre i propri limiti, mentre Leclerc non brilla come nelle qualifiche degli ultimi GP.

Formula 1: la Classifica delle Qualifiche

1 Verstappen 2 Hamilton

3 Bottas 4 Perez

5 Sainz 6 Gasly

7 Leclerc 8 Norris

9 Alonso 10 Ricciardo

11 Ocon 12 Vettel

13 Giovinazzi 14 Russell

15 Schumacher 16 Latifi

17 Raikkonen 18 Mazepin

19 Stroll 20 Tsunoda

Hamilton ringrazia Max alla partenza

Soffia un forte vento sul circuito Paul Ricard e la pista presenta condizioni completamente differenti rispetto ai giorni precedenti.

Si dovrà prestare quindi molta attenzione ad un possibile degrado eccessivo degli pneumatici.

Va lungo Verstappen alla partenza in curva 1, Hamilton non si lascia scappare questo regalo e si porta subito in testa.

Battaglia accesa tra Leclerc e Alonso; il monegasco ha la meglio sul campione del mondo spagnolo.

Verstappen: Mago degli Scacchi

Situazione abbastanza cristallizzata nelle prime 10 posizioni.

Le Ferrari non hanno un buon passo gara, guadagnano invece terreno le due McLaren.

Charles è il primo ad entrare ai box per effettuare il pit stop e per cercare di inventarsi qualcosa di diverso.

Super Max prova l’undercut, ingrana la sesta e con un giro da qualifica da scacco matto a Lewis, riprendendosi la leadership della corsa.

Hamilton o Verstappen? Tutto si decide negli ultimi giri

Al 33esimo giro la Red Bull ferma il suo pilota di punta per il secondo pit stop.

L’Olandese rientra in quarta posizione e si butta subito all’inseguimento delle due Mercedes, dopo aver superato il compagno di squadra Perez.

Bottas sotto pressione non regge il confronto e Verstappen non ha problemi a superare il finlandese.

Hamilton, con le gomme ormai a fine vita, deve difendersi con le unghie e con i denti dall’attacco dell’avversario, ma al 52esimo giro si deve arrendere.

Il boato del pubblico accompagna Max verso la vittoria.

Notte fonda per le Ferrari, entrambe in grossa difficoltà: Sainz undicesimo e Leclerc sedicesimo, addirittura doppiato.

Ottima la gara delle McLaren.

Terza posizione per l’altra Red Bull.

Appuntamento i prossimi weekend per il doppio girone dell’inferno arancione in Austria

Formula 1: la Classifica della Gara

1 Verstappen 2 Hamilton

3 Perez 4 Bottas

5 Norris 6 Ricciardo

7 Gasly 8 Alonso

9 Vettel 10 Stroll

11 Sainz 12 Russell

13 Tsunoda 14 Ocon

15 Giovinazzi 16 Leclerc

17 Raikkonen 18 Latifi

19 Schumacher 20 Mazepin

