Un capolavoro artistico in continua evoluzione: Suite, ristoranti e lusso nel rispetto della leggenda. Torna Matsuhisa al Cala di Volpe e arriva il BeefBar

Tra passato e futuro, nel segno di una continuità che fa del lusso, del piacere visivo e dell’eccellenza del soggiorno, un marchio conosciuto in tutto il mondo. Nell’estate 2021 andrà in scena il secondo atto dell’imponente opera di ristrutturazione del Cala di Volpe, hotel icona della Costa Smeralda gestito da Marriott International e di proprietà di Qatar Holding.

Un lavoro di innovazione architettonica e reinterpretazione artistica guidata dagli architetti Bruno Moinard e Claire Bétaille. Dopo aver rimodellato la lobby, il suo iconico bar e 68 Contemporary room & suite nell’ala principale, Bruno Moinard è pronto a presentare altre 7 Concept rooms. Nel 2021, saranno inoltre aggiunte alcune room e suite speciali disegnate da Dordoni Architetti nell’ala originale.

Tra le nuove gemme dell’hotel, The Harrods Suite, la lussuosissima suite all’ultimo piano dell’hotel con piscina a sfioro e vista mozzafiato sulla baia del Cala di Volpe, disegnata da Harrods Interior Design Studio e venuta alla luce solo alla fine della scorsa stagione.

La rivoluzione dell’Hotel Cala di Volpe darà poi forma a una nuova palestra, a un nuovo kids Club per gli ospiti più piccoli e una nuova sala trattamenti all’interno dell’elegante Shiseido Spa, in grado di garantire agli ospiti esperienze indimenticabili.

Infine, anche il viaggio gastronomico verrà rimodellato attraverso gli ambienti completamente rinnovati del Bar Terrazza, del Ristorante Centrale e del Barbecue.

La ristorazione dell’Hotel Cala di Volpe si completerà la prossima estate attraverso la partnership con Beefbar, brand di ristorazione di lusso specializzato nelle ricette a base di carne e non solo. Beefbar non è solo una catena di ristoranti presente a livello internazionale, da Parigi a Tulum, passando per Mykonos, Atene, Hong Kong e Saint-Tropez, ma un nuovo modo di fare e vivere la cucina, offrendo delle dining experiences in modo visionario e completamente innovativo. Ideato da Riccardo Giraudi oltre 10 anni fa a Monte Carlo, il successo di questo concept che punta a offrire una vasta e pregiata selezione dei migliori tagli di carni, ha avuto ben presto un grande successo in tutto il mondo. Oltre ai prodotti di altissima qualità, il Beefbar offre un’atmosfera moderna e raffinata e un’estetica accattivante: ingredienti perfetti per assaporare a pieno i patti internazionali che vengono offerti nel menu. Quest’estate l’Hotel Cala di Volpe e la Costa Smeralda caleranno poi di nuovo un asso della ristorazione mondiale, con il ritorno del ristorante Matsuhisa Cala di Volpe, del celebre chef giapponese Nobu Matsuhisa, uno dei dieci chef più influenti al mondo. Incastonato negli spazi più pregiati dell’hotel, il ristorante occuperà il terrazzo del bar Pontile, la parte più antica del Cala di Volpe, l’albergo a cinque stelle gestito da Marriott Costa Smeralda per conto di Qatar Holding. Bar Pontile che diventerà, appunto, Matsuhisa al Cala di Volpe, che porterà in Sardegna le ricette storiche e le nuove proposte dello chef e imprenditore di fama mondiale, interprete straordinario della cucina fusion e modello di eccellenza per la diffusione del cibo giapponese nel mondo. Da sempre, il brand Matsuhisa è associato a destinazioni di lusso, come la Costa Smeralda e l’hotel Cala di Volpe, che condividono la stessa etica di ospitalità: eccellenza nel cibo, nel servizio, energia, visione a lungo termine e la garanzia di una elegante discrezione.

Gestiti da Marriott International e di proprietà di Smeralda Holding, gli hotel Cala Di Volpe, Romazzino e Pitrizza fanno parte del brand The Luxury Collection, mentre il Cervo del brand Sheraton.

Gli hotel Cala Di Volpe, Romazzino, Pitrizza, Cervo e i loro ristoranti a Porto Cervo fanno parte del patrimonio immobiliare di Smeralda Holding, società italiana il cui azionista unico è Qatar Holding, braccio operativo di QIA (Qatar Investment Authority), uno dei fondi sovrani più importanti al mondo. Il patrimonio immobiliare di Smeralda Holding include anche la Marina di Porto Cervo, il cantiere navale, il Pevero Golf Club, a cui si aggiungono altri asset minori come shops, uffici, appartamenti, bar, ristoranti e 2.300 ettari di terreni sulla costa. I primi tre hotel del Gruppo sono annoverati tra i 10 hotel con il ricavo medio per camera più elevato al mondo.

