Moby “Why Does My Heart Feel So Bad?”

Diritti degli animali, protezione dell’ambiente e cambiamento climatico nel nuovo videoclip della celebre hit rivisitata in chiave acustica

Moby si è affermato per la prima volta come pioniere della musica elettronica negli anni ’90. Da allora non solo ha messo il suo marchio unico sulla cultura dei club e sull’EDM, ma ha anche composto canzoni ricche di sfumature emotive.

La triste “Why Does My Heart Feel So Bad?”, una canzone sulla malinconia che tutti proviamo a volte senza una ragione ovvia, è sicuramente un brano che ha contribuito a definire la sua carriera. Ora Moby ha creato una nuovissima versione orchestrale per l’album Reprise, con la voce di Apollo Jane e Deitrick Haddon.

Il nuovo singolo è accompagnato da un video musicale incentrato su temi che da tempo stanno a cuore all’artista: diritti degli animali, protezione dell’ambiente e cambiamento climatico. Moby ha nuovamente unito le forze con l’illustratore e animatore britannico Steve Cutts, creatore dei video per “Are You Lost in the World Like Me” (2016) e

“In This Cold Place” (2017).

Film d’animazione interamente disegnato a mano da Steve Cutts per “Why Does My Heart Feel So Bad?” presenta la star del video originale del 1999 (dir. Susi Wilkinson, Hotessa Laurence, Filipe Alçada) – L’alter ego di Moby Little Idiot, con i suoi grandi occhi espressivi. Lui e il suo cane intraprendono un altro viaggio sulla Terra dalla luna, trovando un

mondo travagliato pieno di persone arrabbiate che litigano per nulla.

A bordo della loro carriola, i due volano intorno al pianeta, assistendo a foreste pluviali in fiamme, enormi banchi di pesci catturati con reti, animali da fattoria ammassati in un macello e così via. Un trucco dell’immaginazione artistica offre soluzioni a queste crisi – Little Idiot prende al lazo un bicchiere d’acqua dal tavolo da disegno per spegnere gli

incendi e con una gomma cancella le reti da pesca creando un buco.

Il video mette in evidenza le opinioni di Moby sui danni arrecati alla Terra, illustrando la complessa interazione di diverse questioni ambientali e incoraggiandoci a sviluppare una maggiore empatia con gli animali e il mondo naturale. Ci mostra che possiamo salvare il pianeta, se siamo preparati a lottare per questo.