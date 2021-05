Premier League e Scottish Premiership: le prossime giornate

Spalmata su sei giorni, la Premier League si appresta a chiudere la 36ma giornata, con sette partite in programma tra domani e domenica, tutte da seguire live su Sky.

Premier League: festeggia il Manchester City

Già giocate Manchester United-Leicester e Chelsea-Arsenal, e in attesa di Manchester United-Liverpool di questa sera, in Inghilterra è tempo di festeggiare per il Manchester City, che domani in casa del Newcastle giocherà la sua prima partita da neo campione della Premier. Questo, grazie alla sconfitta di martedì dei rivali cittadini contro il Leicester.

Premier League: la 36ma giornata

Sé il discorso per il titolo si è chiuso definitivamente, non si può ancora dire la stessa cosa per la corsa a un posto nella prossima Champions League. Solo il Manchester United, secondo, è sicuro di parteciparvi, con Leicester e Chelsea a un passo dall’obiettivo, ma con diverse formazioni alle loro spalle che devono ancora recuperare qualche incontro, tenendo anche conto che i due club hanno già giocato il loro match della 36ma giornata, con il Leicester vittorioso a Manchester e il Chelsea sconfitto ieri in casa dall’Arsenal.

Tutto già deciso, invece, in fondo alla classifica, con Fulham, West Bromwich e Sheffield United che retrocedono in Championship.

Per tutti gli incontri sarà sempre attivo lo Sky Virtual Audio, l’opzione per vivere la partita con il suono del pubblico dello stadio pieno.

Scottish Premiership: l’ultima giornata

Dall’Inghilterra alla Scozia, con la Scottish Premiership che chiude la stagione, con i Rangers neo campioni. Per l’ultima giornata, su Sky sarà possibile seguire, in leggera differita, proprio l’incontro della formazione di Glasgow, che ospiterà l’Aberdeen che, indipendentemente da come finirà la sfida dell’Ibrox Stadium, chiuderà il campionato al quarto posto.

Premier League: la programmazione

VENERDÌ 14 MAGGIO

ore 21 Newcastle-Manchester City

Sky Sport Football diretta

SABATO 15 MAGGIO

ore 13 “Premier League Live”

Sky Sport Football diretta

ore 13.30 Burnley-Leeds United

Sky Sport Football diretta

ore 17.30 “Premier League Live”

Sky Sport Football diretta

ore 21 Brighton-West Ham

Sky Sport Football diretta

DOMENICA 16 MAGGIO

ore 13 Crystal Palace-Aston Villa

Sky Sport Football diretta

ore 15.05 Tottenham-Wolverhampton

Sky Sport Football diretta

ore 17 “Premier League Show”

Sky Sport Football diretta

ore 17.30 West Bromwich-Liverpool

Sky Sport Football diretta

ore 19.30 “Premier League Show”

Sky Sport Football diretta

ore 20 Everton-Sheffield United

Sky Sport Arena diretta

ore 22 “Euro Show”

Sky Sport 24 diretta

Scottish Premiership: la programmazione

SABATO 15 MAGGIO

ore 13.45 Rangers-Aberdeen

Sky Sport Arena differita

