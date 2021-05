Toccate con mano la terza stagione della serie Netflix Jurassic World: Nuove Avventure, grazie agli incredibili prodotti Mattel dedicati!

Jurassic World: Nuove Avventure è la serie animata Netflix in cui un gruppo di ragazzi si trova a vivere un’avventura mozzafiato su Isla Nublar, isola abitata da dinosauri riportati in vita in laboratorio e che costituisce il cuore della franchise di successo Jurassic Park. A partire dal 21 maggio su Netflix è disponibile la stagione 3 della serie: gli ospiti del campo scoprono nuovi dettagli sulle ricerche segrete del dottor Wu e sono costretti ad agire rapidamente mettendo in atto un piano molto pericoloso per lasciare Isla Nublar per sempre. Una tempesta tropicale ritarda la loro partenza e una nuova minaccia letale si avvicina rapidamente ai campeggiatori, mettendo a rischio sia la loro fuga che le loro vite.

Trailer SS3: https://www.youtube.com/watch?v=RShvD4td-Mc

Per poter toccare con mano le avventure mozzafiato vissute dai protagonisti di Jurassic World: Nuove Avventure, Mattel dedica alla serie nuovi fantastici prodotti dai pack tematizzati, che porteranno gli amanti della saga nel cuore della preistoria!

Carnotauro Toro, il protagonista della serie animata

Il Carnotauro Toro è un item imperdibile per gli amanti della saga. Lungo oltre 40cm e alto oltre 20cm e dotato di effetti sonori realistici, il feroce dinosauro può essere impugnato dalla coda: grazie infatti alla funzione “Primal Attack”, basterà inclinare la coda verso l’alto e la creatura preistorica muoverà la testa e la vita e potrà ruotare lateralmente. Sollevando la coda o premendo il tasto sul retro della coda, Il Carnotauro Toro ruggirà, spaventando anche i più temerari! Il tasto sulla coda inoltre gli farà aprire e chiudere le fauci per poter prendere tra i denti personaggi e accessori! Le articolazioni mobili rendono il Carnotauro Toro ancora più realistico!

Funziona con 3 pile formato AG13 (LR44) a bottone (incluse).

Altro incredibile dinosauro è lo Spinosauro Morso Estremo.

In formato Large, lungo oltre 50 cm e alto oltre 24 cm, lo Spinosauro è caratterizzato da dettagli realistici e da arti snodati per muoverlo come se fosse reale. Lo Spinosauro è dotato della funzione “Morso Estremo”: per catturare la preda, basterà premere il pulsante di attivazione e il dinosauro muoverà così la mascella, e questa creatura incredibile mostrando denti enormi e lingua sporgente, per colpire i suoi nemici con un morso letale!

Carnotauro e Spinosauro saranno protagonisti di una campagna TV per 3 settimane, a partire dal 6 giugno.

Carnotauro Toro Età: 4+ Prezzo consigliato al pubblico: 39,99€

Spinosauro Morso Estremo Età: 4+ Prezzo consigliato al pubblico: 39.99€