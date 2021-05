Il ruolo delle App nella fatturazione elettronica

Negli ultimi anni si è assistito alla nascita di diverse imprese che hanno potuto usufruire di un piano fiscale agevolato: il regime forfettario. Quest’ultimo rispecchia una scelta dello Stato italiano volta a incentivare l’imprenditorialità.

In questo regime fiscale rientrano le aziende e i professionisti che rispettano determinati parametri. Uno di questi è quello di ottenere ricavi o compensi inferiori a 65.000 euro.

Nell’ambito del processo di digitalizzazione della contabilità e del controllo dell’evasione fiscale, dal 1° gennaio 2019 il parlamento ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica per le partite IVA, ad eccezion fatta per quelle del regime forfettario.

Recentemente ha però chiesto alla UE di estendere l’obbligo anche a quest’ultima categoria. Si tratta di un argomento ancora dibattuto, ma è quindi possibile che a breve molte imprese e professionisti con regime agevolato si troveranno a dover emettere fatture elettroniche.

Il passaggio non deve assolutamente spaventare. Quelle aziende che lo hanno già implementato ne stanno riscontrando gli aspetti positivi anche perché la gestione della contabilità ne risulta facilitata. Ciò è reso possibile dall’utilizzo di software e app che consentono di gestire il tutto in modo semplice, intuitivo e funzionale.

Un valido esempio è Fatture in Cloud, il software gestionale di fatturazione dotato anche di un’ app di fatturazione elettronica e gestione aziendale diventato ormai uno dei partner favoriti dagli imprenditori in questa delicata fase di transizione digitale.

Il software in questione possiede al suo interno innumerevoli strumenti che aiutano l’impresa a gestire al meglio la propria contabilità. Si possono creare, inviare e conservare fatture, ma anche elaborare preventivi tramite smartphone o tablet.

L’app permette inoltre di avere il pieno controllo dello stato di salute della propria azienda in tempo reale. È possibile infatti verificare le tasse in scadenza, i propri crediti e debiti. Consente infine di accertare se una fattura è stata pagata e di inviare uno o più preventivi rimasti in sospeso.

Il passaggio alla fatturazione elettronica potrebbe quindi diventare obbligatorio anche per le imprese del forfettario. Stando ai risultati ottenuti finora, questa decisione preannuncia risvolti assolutamente positivi per le aziende a regime agevolato.

Conservando le fatture in archivi digitali consente di liberare tutto quello spazio fisico che era precedentemente deputato alla conservazione degli archivi cartacei. Permette inoltre di azzerare i costi di stampa e di un’eventuale spedizione, così come quelli per la marca da bollo.

La maggior parte dei vantaggi economici deriva però dalla possibilità di automatizzare e integrare i processi all’interno dell’azienda, con il risultato di ottimizzare i costi riducendo gli errori di registrazione, diminuendo il rischio di duplicazione e abbassando al minimo gli errori nei pagamenti.