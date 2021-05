Otto tra le più forti nazionali di baseball delle Americhe sono pronte a scendere su due diamanti della Florida, il St Lucie’s Clover Park e il Ballpark di Palm Beach, alla ricerca dell’ultimo pass da staccare per partecipare al torneo olimpico di Tokyo 2020.

Baseball: il mini torneo

Un solo posto che verrà assegnato al termine di un mini torneo, il Baseball Americas Qualifier, in programma nello stato americano da domani, lunedì 31 maggio, a sabato 5 giugno e che sarà possibile seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Due i gironi previsti, il Gruppo A con Stati Uniti, Porto Rico, Repubblica Dominicana e Nicaragua, il Gruppo B con Cuba, Canada, Colombia e Venezuela.

Ogni squadra disputerà tre match nella prima fase, denominata Opening Round, e le prime due classificate parteciperanno alla seconda fase, il Super Round, partendo dai punti ottenuti nella fase precedente. Anche in questo caso si tratta di un Round Robin, al termine del quale la prima in classifica otterrà il posto ai prossimi giochi olimpici giapponesi. Per la seconda e la terza classificata ci sarà poi la possibilità di disputare il torneo finale di qualificazione olimpica per guadagnarsi l’ultimo pass.

Tra il 31 maggio e il 3 giugno 6 le partite in programma su Sky Sport, 2 al giorno, tutte live, valide per l’’Opening Round; tra il 4 e il 5 giugno, altri quattro incontri in diretta, per il Super Round, anche in questo caso due al giorno, per un totale di 10 match in onda.

Baseball: il programma

“OPENING ROUND”

lunedì 31 maggio

ore 19 Porto Rico-Repubblica Dominicana

Sky Sport Arena diretta

notte lunedì 31 maggio-martedì 1° giugno

ore 1 Stati Uniti-Nicaragua

Sky Sport Arena diretta

martedì 1° giugno

ore 19 Colombia-Venezuela

Sky Sport Arena diretta

notte martedì 1°-mercoledì 2 giugno

ore 1 Canada-Cuba

Sky Sport Arena diretta

mercoledì 2 giugno

ore 19 Canada-Venezuela

Sky Sport Arena diretta

notte mercoledì 2-giovedì 3 giugno

ore 1 Stati Uniti-Porto Rico

Sky Sport Arena diretta

“SUPER ROUND”

venerdì 4 giugno

ore 19 una partita

Sky Sport Collection diretta

notte venerdì 4-sabato 5 giugno

ore 1 una partita

Sky Sport Arena diretta

sabato 5 giugno

ore 19 una partita

Sky Sport Arena diretta

notte sabato 5-domenica 6 giugno

ore 1 una partita

Sky Sport Arena diretta

Sky Sport