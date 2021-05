Sabato 5 giugno primo appuntamento dell’Estate Culturale di Verbania con lo spettacolo “Anima Smarrita” concertato a due su Dante Alighieri

A cura di Alessio Boni e Marcello Prayer

Riflessi, disvelamenti e apparizioni a servizio della parola di Dante

Biglietti disponibili al link

https://toptix1.mioticket.it/fondazioneilmaggiore/

Manca meno di una settimana alla partenza dell’Estate Culturale del Centro Eventi Il Maggiore che, dopo quasi un anno di chiusura, è pronto a “riaprirsi alla vita” e riaccendere i riflettori sul meglio della prosa, della musica, dell’opera, della danza e una serie di appuntamenti dedicati al 700° anniversario della morte di Dante Alighieri.

La Visione dantesca

In un gioco di riflessi, disvelamenti e apparizioni, le voci recitanti dei due protagonisti si alternano intrecciandosi per diventarne una sola, nella nudità scenica a servizio della parola. Al tumulto fonico delle terzine di Dante si affiancano testimonianze audio di poeti del novecento italiano, uniti tutti dall’amore verso la Visione dantesca: si parte da JORGE LUIS BORGES per arrivare fino a PIER PAOLO PASOLINI e DOMENICO MODUGNO (Il mio folle amore), passando – in ordine – per STEFANO CARRAI (Scuola Normale Superiore di Pisa), GIORGIO ALBERTAZZI (annuncio morte Beatrice), GIORGIO CAPRONI, GIUSEPPE UNGARETTI, EUGENIO MONTALE, DAVID MARIA TUROLDO, CARMELO BENE e MASSIMO TROISI.

“Come ci ha insegnato il nostro maestro Orazio Costa Giovangigli – commentano Alessio Boni e Marcello Prayer – L’individuo, grazie alla Poesia, ha la rivelazione di una zona del suo essere quanto mai segreta e intensa. E una volta che essa è rivelata, lo spettatore la conserva sempre”.

In un’estate in cui ci dedicheremo prevalentemente al turismo in Italia, gli appuntamenti proposti da Il Maggiore di Verbania si arricchiscono così di ulteriore valore: non solo il consentire di tornare, finalmente, alle attività che più ci sono mancate in questi mesi, ma anche il permettere di scoprire e riscoprire, proprio grazie alla cultura, a visitatori e viaggiatori provenienti da tutta Italia, le meraviglie del territorio del Verbano.

Questi gli altri spettacoli di un ricchissimo cartellone in grado di dare vita a una stagione che, dopo mesi di chiusura, permetterà di ritrovarsi in platea, tornando a condividere emozioni assistendo fisicamente agli spettacoli nel pieno rispetto delle normative attualmente in vigore.

La stagione teatrale

“La stagione teatrale che presentiamo quest’anno non ha solo nomi importanti in calendario – commenta Silvia Marchionini, Sindaco di Verbania – ma ha l’obiettivo di contribuire a rilanciare il turismo del territorio e di proseguire il percorso iniziato con Verbania Capitale della Cultura“.

“Il mio augurio, il nostro augurio, è che la gente possa così ritrovare sé stessa, soprattutto la parte che è andata persa in questi ultimi mesi – continua Rita Nobile, Presidente della Fondazione Il Maggiore – Perché, come dimostrato, la cultura nelle sue varie forme crea e induce benessere psicologico”.

“Sono emozionata come non sono mai stata – ha proseguito Renata Rapetti, Direttrice Artistica da Il Maggiore – perché ho la sensazione che quello di oggi sia proprio un vero nuovo inizio, con una stagione estremamente importante, con spettacoli di qualità, che sapranno farci riflettere ma anche ridere”.

“Il Maggiore ha un ruolo fondamentale – commenta Manuela Ronchi che, con la sua Action Agency, si sta occupando della comunicazione strategica Verbania e del Teatro – Infatti non sarà solo la casa di una stagione teatrale e culturale ricchissima, ma un vero e proprio media, l’epicentro che racconta la vita del territorio e le sue eccellenze, diventando la VOCE di Verbania”.

I biglietti sono in vendita con le seguenti modalità:

● Online dal sito www.ilmaggioreverbania.it al link https://toptix1.mioticket.it/fondazioneilmaggiore/

● Presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Verbania, sede di Piazza Garibaldi 15 a Verbania Pallanza, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30

● Presso la biglietteria del Teatro la sera degli spettacoli, dalle ore 18,00

Diritti di prevendita 1,50 euro (fino a 2 ore prima di ogni evento)

Informazioni generali

I posti nella sala Teatrale sono numerati rispettando il distanziamento imposto dell’emergenza COVID 19 – la mascherina è obbligatoria per tutta la durata dello spettacolo (il distanziamento va rispettato anche per congiunti e familiari).

Nell’Arena i posti non sono numerati, la disposizione rispetta il distanziamento imposto dell’emergenza COVID 19, raggiunto il posto a sedere si può togliere la mascherina (il distanziamento va rispettato anche per congiunti e familiari)

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.ilmaggioreverbania.it

www.facebook.com/ilMaggioreVerbania

www.instagram.com/il_maggiore_verbania/