Sarà disponibile lunedi 12 aprile

negli store digitali e successivamente su Youtube “The Queen”, il terzo brano estratto da “EARTHPHONIA”, album realizzato dal musicista e produttore torinese MAX CASACCI senza strumenti musicali, esclusivamente con i suoni e i rumori della natura degli ecosistemi che regolano il nostro pianeta.

“The Queen” è una composizione musicale barocca estratta, per la parte melodica, da ronzii e versi delle api e, per la ritmica, da arnie e attrezzi dell’apicoltura.

La protagonista è l’ape regina, il cui verso campionato viene trasformato in un oboe immaginario, mentre lo stile barocco descrive, in suo onore, la struttura “monarchica” dell’alveare.

Brano e video (per la regia di Marino Capitanio)

intendono sostenere la campagna europea “Salviamo le api e gli agricoltori” (#SaveBeesAndFarmers) promossa in Italia e in Europa dalla coalizione omonima di cui Slow Food fa parte, che si prefigge di raggiungere il milione di firme richiesto dall’Iniziativa dei cittadini europei ICE (https://www.slowfood.it/salviamo-api-agricoltorii/) affinché la Commissione europea sia costretta a prendere una posizione a riguardo e a pubblicare un comunicato ufficiale, e il Parlamento europeo a tenere un’udienza pubblica sull’argomento.

Non è un’azione solo simbolica, poiché può diventare legge a in tutta l’Ue. Un’azione fondamentale per salvare le api e gli impollinatori e sostenere gli agricoltori nella necessaria transizione ecologica.

Max Casacci racconta di “The Queen”:

“È stato detto molto sull’importanza fondamentale delle api nei meccanismi della catena alimentare e sull’emergenza della scomparsa di molte varietà di insetti impollinatori. Ma le cose che ho scoperto, registrando i suoni dell’arnia armato di tuta protettiva, che riguardano la struttura “monarchica” dell’alveare, hanno davvero dell’incredibile. A partire dalla figura di una regina, intrappolata nel suo ruolo “regnante” un po’ come la malinconica Maria Antoniette del film di Sophie Coppola. Ho voluto immaginare una danza in suo onore, anche perché le api usano “danzare” durante lo svolgimento di alcune importanti funzioni sociali.”

Chi è Max Casacci

Musicista, compositore, produttore, ingegnere del suono, dj, Max Casacci è attivo dai primi anni 80. A 20 anni alternava la composizione di colonne sonore per cinema, teatro sperimentale e danza contemporanea, al ruolo di chitarrista con le principali band post-punk di Torino.

Negli anni 90 è diventato un produttore e di riferimento per la scena indipendente italiana. Ha militato con la reggae band Africa Unite, suonando in tutto il mondo Giamaica inclusa.

Nel ‘96 ha fondato i Subsonica, una delle più influenti alternative pop band italiane che in 20 anni di carriera ha venduto centinaia di migliaia di dischi.

http://www.maxcasacci.it

https://www.instagram.com/maxcasacci/

https://www.facebook.com/maxcasacci/