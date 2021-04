Il produttore vincitore

di un Grammy Award Imanbek, è tornato insieme al leggendario Hitmaker giamaicano Sean Paul e alla cantante messicana Sofia Reyes, per farci scatenare con il nuovo singolo “DANCING ON DANGEROUS”!

Il brano è disponibile in digitale (https://dancingondangerous.lnk.to/Imanbek) e in rotazione radiofonica. La combinazione tra la ritmicità reggae tipica della voce di SEAN PAUL, il basso delle produzione di IMANBEK e l’incantevole voce di SOFIA REYES, rende questo brano orecchiabile ed intrigante allo stesso tempo.

Il giovane produttore Kazako

di fama mondiale Imanbek quest’anno si è aggiudicato un Grammy Award nella categoria Best Remixed Recording con la sua versione di “Roses” di SAINt JHN, hit mondiale da oltre 1,2 MILIARDI di stream certificata Triplo Platino in Italia.

A soli 20 anni il giovane produttore vanta collaborazioni con artisti del calibro di David Guetta, Rita Ora, Marshmello, Usher e tantissimi altri.

La superstar giamaicana Sean Paul,

vanta una lunga serie di Hit mondiali tra cui “Get Busy” (250 milioni di stream su Spotify) tratto dall’iconico album “Dutty Rock” con il quale si è aggiudicato un Grammy Award, “Temperature” (362 milioni di stream su Spotify), “No Lie” feat. Dua Lipa (463 milioni di stream su Spotify), e “She Doesn’t Mind” (168 milioni di stream su Spotify).

Tra i primi sostenitori del pop dancehall, Sean Paul ha partecipato come guest star nella hit “Baby Boy” di Beyoncé e ha collaborato con artisti come Sia, Clean Bandit e Pharrell Williams.

Sofia Reyes

è una cantante e autrice messicana che è già stata nominata due volte ai Latin American Music Awards, agli MTV Europe Music Awards, ai Premios Juventud e ai Latin GRAMMY. Vanta circa 1 MILIARDO di visualizzazioni su YouTube e 2 MILIARDI di stream totali.

Tra i suoi singolo di maggior successo “1,2,3” insieme a Jason Derulo e De La Ghetto (435 milioni di stream) e “R.I.P” con Rita Ora e Anitta (oltre 166 milioni di stream).

