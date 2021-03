È uscito oggi, venerdì 5 marzo, in versione CD e digitale (https://smi.lnk.to/ZaraLarssonPosterGirl) “POSTER GIRL” (TEN/Epic Records/Sony Music), l’attesissimo nuovo album della popstar mondiale ZARA LARSSON!

“Poster Girl”, formato da 12 entusiasmanti tracce che mettono in risalto la crescita personale dell’artista e la sua energia, è un album che mescola la tensione emotiva dei brani dance e l’R&B con temi come emancipazione femminile, la fama e il ritrovamento di se stessi.

Al disco hanno collaborato Young Thug (sul nuovo singolo “Talk About Love”), Max Martin, Julia Michaels, Justin Tranter (Selena Gomez, Dua Lipa, Justin Bieber), Steve Mac (Ed Sheeran, Years & Years) e Camille Purcell (Little Mix, Mabel).

«Realizzando questo album sono cresciuta come persona – dice Zara – Più cresco, più divento sicura di me stessa e mi sento a mio agio. Non sono più adolescente, sono una giovane donna».

Questa la tracklist di “Poster Girl”: “Love Me Land”, “Talk About Love feat. Young Thug”, “Need Someone”, “Right Here”, “Wow”, “Poster Girl”, “I Need Love”, “Look What You’ve Done”, “Ruin My Life”, “Stick With You”, “FFF”, “What Happens Here”.

Inoltre, per commemorare il giorno della Festa della Donna, l’8 marzo, Zara terrà sul suo canale YouTube un esclusivo concerto in streaming dove si esibirà con brani estratti da “Poster Girl” insieme alle sue più grandi hit.