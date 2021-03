Oggi, mercoledì 17 marzo, esce in radio e in digitale “Come tu mi vuoi”, il nuovo brano della cantautrice VERONICA KIRCHMAJER.

Il video, diretto da Lorenzo Catapano (aiuto regia Pierfrancesco Ceccanei) e che vede la partecipazione straordinaria dell’attore e influencer Amedeo Andreozzi, è visibile al seguente link: https://youtu.be/tLtbI2wI7Xw.

L’inedito “Come tu mi vuoi”, scritto dall’autrice Elena Romano (Franco Califano, Paolo Limiti, Edoardo Vianello e Renato Zero), parla di accettazione di sé e di ossessione della propria immagine. Il brano, infatti, allude al ricorrere della chirurgia plastica per piacere agli altri e per conservare una bellezza estetica senza tempo.

«Ogni mattina mi sveglio e mi chiedo come mi voglio, ma soprattutto come mi vogliono gli altri: la mia famiglia, i miei amici, tutti coloro che mi seguono – afferma l’artista – Questo brano vuole essere una dichiarazione di profondo affetto nei confronti di chi mi conosce: sarò come tu mi vuoi, ma fedele a me stessa!»

Veronica Kirchmajer è una cantautrice romana che si è avvicinata alla musica a 11 anni, intraprendendo lo studio del pianoforte. La passione per la musica nasce in casa grazie alla madre Elena Romano, autrice che vanta collaborazioni con Franco Califano, Paolo Limiti, Edoardo Vianello e Renato Zero sotto l’etichetta “Apollo Records”.