“Quello che tu non vedi” da oggi in libreria

QUELLO CHE TU NON VEDI

di Julia Walton

Sperling & Kupfer

pagg. 304 euro 16,90

Traduzione di Irene Annoni

UNA STORIA SUL POTERE DELL’AMORE CHE TI FA VEDERE LA LUCE NEI MOMENTI PIÙ BUI E TI SPINGE A NON CHIUDERTI IN TE STESSO.

LA TRAMA

All’apparenza, Adam è un adolescente come tanti, con la scuola, qualche amico e la passione per la cucina. In verità, si porta appresso un enorme fardello: è affetto da schizofrenia, un disturbo mentale che gli provoca allucinazioni molto vivide sotto forma di personaggi insoliti e ingombranti che si presentano da lui quando meno se l’aspetta e nei momenti meno opportuni.

Tuttavia, grazie a un farmaco sperimentale, gli si prospetta all’improvviso la possibilità di nascondere la malattia al mondo. Nell’istante in cui conosce Maya, intelligentissima e meravigliosa, Adam spera con tutto il cuore che la cura funzioni e non desidera altro che essere normale, per lei. Quando, però, la terapia comincerà a non avere più l’effetto sperato, come potrà mantenere il segreto sulla sua condizione con la ragazza dei suoi sogni?

L’AUTRICE

Julia Walton ha studiato scrittura creativa alla Chapman University. Vive con la famiglia a Huntington Beach, California.