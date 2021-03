La nota esperta di musica e giudice per diversi talent televisivi, si è raccontata a Domenica In.

Oltre a raccontare della sua vaccinazione, appena fatta, contro il Covid-19, ha raccontato nel salotto di Domenica In, la sua esperienza dello scorso ottobre.

La Maionchi era stata infatti ricoverata perché positiva al virus che si era particolarmente risvegliato nei mesi autunnali ed aveva temuto il peggio. A colpirla era stata una polmonite e dopo circa due settimane in ospedale, per fortuna ne è uscita indenne.

Anche il marito, ha spiegato la produttrice, è stato colpito dal virus, ma a parte due giorni di febbre e male alle gambe, non ha avuto altre conseguenze.

Durante il periodo del ricovero, ha poi spiegato alla conduttrice Mara Venier, la paura è forte per parenti e conoscenti, che non possono fare visite in ospedale, telefonare e avere informazioni in tempo reale.

Infine ha spiegato che avendo avuto il Covid-19 e fatto la prima somministrazione del vaccino, forse non dovrà sottoporsi alla seconda vaccinazione. Questo le verrà comunicato nei prossimi giorni dai medici.

Nasce a Bologna nel 1941. La famiglia era composta dal padre, originario di Lucca, dalla madre casalinga, originaria di Como, e da una sorella maggiore. Nel 1959, dopo alcuni problematici anni scolastici, decide di abbandonare gli studi. Nella sua autobiografia dal titolo Non ho l’età (Rizzolieditore, 2009) racconta il motivo di tale scelta: “Lo studio e la sottoscritta appartenevano a due universi paralleli, di quelli che non si incontrano mai.” Prima di accedere al mondo discografico lavora in varie aziende di diverso tipo: una società di spedizioni internazionali, un’azienda di prodotti antiparassitari per l’agricoltura, una ditta di sistemi antincendio

Ingresso nella discografia

Nel 1967 trova impiego presso la casa discografica Ariston Records.

I primi artisti con i quali collabora sono Ornella Vanoni e Mino Reitano. Durante il suo primo Sanremo (1968) segue, oltre alla stessa Vanoni con Casa bianca, anche Mario Guarnera con Un uomo piange solo per amore e Anna Identici con Quando m’innamoro, all’epoca grande successo commerciale.

Sito di Domenica In