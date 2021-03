Lunedì 22 marzo in prima serata su Canale 5, terzo appuntamento con “L’Isola dei Famosi”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini.

Massimiliano Rosolino, in collegamento dall’Honduras, coordinerà le nuove prove che consentiranno ai naufraghi di aggiudicarsi una ricompensa e l’immunità per garantirsi la permanenza sull’Isola.

La prova ricompensa mette in palio un premio molto diverso e speciale: un vero e proprio scambio di pedine tra le squadre dei Buriños e dei Rafinados.

La sfida per conquistare l’immunità sarà tutta al femminile: le guerriere dell’Isola si contenderanno la vittoria, donne dei Buriños contro donne dei Rafinados.

Due i naufraghi al televoto: chi tra Angela Melillo e Akash Kumar dovrà lasciare Cayo Cochinos?

“L’Isola dei Famosi” sarà di nuovo in onda giovedì 25 marzo.

Il cast dei naufraghi è composto da Akash Kumar, Awed, Angela Melillo, Beppe Braida, Brando Giorgi, Daniela Martani, Drusilla Gucci Ludolf, Elisa Isoardi, il Visconte Ferdinando Gugliemotti, Francesca Lodo, Gilles Rocca, Paul Gascoigne, Roberto Ciufoli, Vera Gemma, Valentina Persia e Myrea Stabile

Intanto, su Parasite Island, gli anti-naufraghi, Fariba e Ubaldo, continuano il loro corso di sopravvivenza e, dopo molteplici cadute in mare, riescono a raggiungere la boa e recuperare il prezioso cerino, essenziale per accendere il fuoco!

Di ritorno in Palapa, è il momento di scoprire chi sarà il primo eliminato di questa edizione. Il pubblico ha deciso che il primo concorrente a dover abbandonare i suoi compagni è Ferdinando.

Il Visconte non sa che in realtà c’è un’ultima possibilità per rimanere in gioco, diventando un nuovo abitante di Parasite Island e sostituire Maddaloni nel suo ruolo di Salvavita.

