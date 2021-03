Due Golden Globe a Nomadland di Chloe Zhao per miglior film e regia e quattro nomination per The Father di Florian Zeller. Le musiche di Ludovico Einaudi accompagnano due tra i più premiati film d’autore della produzione cinematografica internazionale.

Congratulazioni a Chloe Zhao per i due Golden Globe a Nomadland per miglior film e regia. Una gioia ancor maggior perché Chloe è la seconda donna ad essere premiata come regista dopo 37 anni. Sono davvero molto felice di aver partecipato con le mie musiche a questo film.

Ludovico Einaudi

Che la musica di Ludovico Einaudi sia un costante invito all’esperienza e all’ascolto personale e allo stesso tempo si apra a visioni ulteriori, lo si vede bene nelle sue colonne sonore. Due tra i più importanti e premiati film d’autore dell’attuale produzione cinematografica internazionale sono accompagnati dalle sue musiche: Nomadland di Chloe Zhoe, vincitore di due Golden Globe 2021 per miglior film e regia, già premiato con il Leone D’Oro a Venezia, e The Father di Florian Zeller, quattro nomination al Golden Globe.