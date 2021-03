E’ stata portata a termine con successo la prima fase del progetto “USAID -Rotary in Italy: Communities Against COVID-19” realizzato dal Distretto 2042 che ha scelto di intervenire nel settore dell’educazione.

USAID, Agenzia Governativa statunitense per lo Sviluppo Internazionale, ha stanziato 5

milioni di dollari da spendersi sul territorio italiano per combattere gli effetti della pandemia dovuta al virus SARS-Cov-2 (Covid 19) attraverso progetti che intervengano nei settori della salute (disease prevention and treatment), dell’educazione di base (basic education and literacy) o che aiutino le piccole imprese a rinforzare le loro attività e a mantenerle aperte in sicurezza durante la pandemia (community economic development). Il progetto di USAID ha per tramite la Fondazione Rotary e per destinatari finali i 13 Distretti italiani che hanno realizzato i progetti in accordo alle regole della Fondazione. Il Distretto 2042, in sintonia con gli altri Distretti italiani, ha deciso di sviluppare la prima parte del programma con un progetto nel settore educazione di base che, per il nostro Distretto, ha il valore di 100.000 USD (circa 82.000 €) oltre ai contributi dei singoli Club pari a 25.000 €.

Nel corso della chiusura delle scuole durante la prima ondata COVID 19 della primavera del 2020 si è stimato che circa il 30% dei ragazzi non è stato in grado di seguire la didattica a distanza, principalmente a causa della mancanza o insufficienza in famiglia di strumenti informatici che rendessero possibile il collegamento con la scuola.

Da novembre 2020, i singoli Club del Distretto hanno preso contatto con gli istituti del territorio per capirne le necessità e i bisogni. Una volta individuate le reali esigenze delle scuole, i Club sono passati all’azione arrivando a dotare ben 42 istituti superiori di 240 chromebook assegnati in comodato d’uso per facilitare gli studenti nello svolgimento della didattica a distanza (DAD). Inoltre, i singoli Club hanno donato in autonomia 66 chromebook e 20 tablet in più agli istituti.

I club che hanno aderito al progetto sono il Rotary Club Appiano Gentile e delle Colline Comasche, Rotary Club Bergamo Hospital 1 GXXIII, Rotary Club Bergamo Nord, Rotary Club Bergamo Ovest, Rotary Club Bodio Varese Laghi Sud, Rotary Club Busto Gallarate Legnano Castellanza, Rotary Club Busto Gallarate Legnano La Malpensa, Rotary Club Busto

Gallarate Legnano Ticino ed il Rotary Club Cantù.