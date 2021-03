Mannarino, riprogrammato tour al 2022

MANNARINO

RIPROGRAMMATO IL TOUR AL 2022

CALENDARIO AGGIORNATO:

Venerdì 08 Ottobre 2021 | Verona – Arena di Verona

Giovedì 17 febbraio 2022 | Roma – Palazzo dello Sport

Venerdì 18 febbraio 2022 | Roma – Palazzo dello Sport

Domenica 20 febbraio 2022 | Napoli – Palapartenope

Giovedì 24 febbraio 2022 | Bari – Palaflorio

Sabato 26 febbraio 2022 | Assago (MI) – Mediolanum Forum

Sabato 05 marzo 2022 | Torino – Pala Alpitour

Lunedì 07 marzo 2022 | Firenze – Mandela Forum

Venerdì 11 marzo 2022 | Catania – Palacatania

I biglietti precedentemente acquistati restano validi per le nuove date.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

Biglietti disponibili su: vivoconcerti.it

DETTAGLI DATE 2022

Giovedì 17 febbraio 2022 – Venerdì 18 febbraio 2022 | Roma – Palazzo dello Sport

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Show – Ore 21:00

Prezzi biglietti:

Parterre in piedi: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

1° Anello A numerato: € 44,00 + € 6,60 diritti di prevendita

2° Anello B numerato: € 39,00 + € 5,85 diritti di prevendita

3° Anello C numerato: € 32,00 + € 4,80 diritti di prevendita

Per il live del 17 febbraio 2022 saranno validi i biglietti già acquistati per il 16 ottobre 2020 e 8 aprile 2021

Per il live del 18 febbraio 2022 saranno validi i biglietti già acquistati il per il 17 ottobre 2020 e 9 aprile 2021

Domenica 20 febbraio 2022 | Napoli – Palapartenope

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Show – Ore 21:00

Prezzi biglietti:

Parterre in piedi: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

Tribuna numerata: € 44,00 + € 6,60 diritti di prevendita

Giovedì 24 febbraio 2022 | Bari – Palaflorio

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Show – Ore 21:00

Prezzi biglietti:

Parterre in piedi: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

1° Anello numerato: € 44,00 + € 6,60 diritti di prevendita

2° Anello numerato: € 39,00 + € 5,85 diritti di prevendita

Tribuna non numerata: € 32,00 + € 4,80 diritti di prevendita

Sabato 26 febbraio 2022 | Assago (MI) – Mediolanum Forum

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Show – Ore 21:00

Prezzi biglietti:

Parterre in piedi: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

Tribuna numerata – Anello A: € 44,00 + € 6,60 diritti di prevendita

Tribuna Gold numerata – Anello B: € 39,00 + € 5,85 diritti di prevendita

Anello B laterale numerato: € 32,00 + € 4,80 diritti di prevendita

Anello C numerato: € 28,00 + € 4,20 diritti di prevendita

Sabato 05 marzo 2022 | Torino – Pala Alpitour

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Show – Ore 21:00

Prezzi biglietti:

Parterre in piedi: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

Tribuna Gold numerata: € 44,00 + € 6,60 diritti di prevendita

1° Anello numerato: € 39,00 + € 5,85 diritti di prevendita

2° Anello numerato: € 32,00 + € 4,80 diritti di prevendita

Lunedì 07 marzo 2022 | Firenze – Mandela Forum

(N.B. opzionato anche l’8 marzo per eventuale 2^ data)

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Show – Ore 21:00

Prezzi biglietti:

Parterre in piedi: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

1° Settore numerato: € 44,00 + € 6,60 diritti di prevendita

2° Settore numerato: € 39,00 + € 5,85 diritti di prevendita

3° Settore numerato: € 32,00 + € 4,80 diritti di prevendita

Venerdì 11 marzo 2022 | Catania – Palacatania

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Show – Ore 21:00

Prezzi biglietti:

Parterre in piedi: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

Tribuna centrale numerata: € 44,00 + € 6,60 diritti di prevendita

Tribuna laterale numerata: € 32,00 + € 4,80 diritti di prevendita