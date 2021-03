Coma_Cose, “Fiamme negli occhi”

COMA_COSE

FUORI IL BRANO IN GARA AL 71ESIMO FESTIVAL DI SANREMO

FIAMME NEGLI OCCHI

DA OGGI ANCHE IL VIDEOCLIP DISPONIBILE SUL CANALE YOUTUBE DI COMA_COSE

https://SMI.lnk.to/fiammenegliocchi

È finalmente disponibile su tutte le piattaforme digitali e in tutte le radio FIAMME NEGLI OCCHI, il brano che i Coma_Cose hanno presentato sul palco del Teatro Ariston durante la prima puntata della 71esima edizione del Festival di Sanremo.

Scritto a quattro mani da Fausto Lama e California e prodotto con i Mamakass, il brano è la fotografia della storia dei Coma_Cose, coppia nella vita e nella musica: la tappa più recente di un bellissimo viaggio iniziato nel 2016 e che li ha portati nel tempo a imporsi come riferimento cardine del panorama cantautorale italiano e punta di diamante del roster dell’etichetta Asian Fake.

FIAMME NEGLI OCCHI è una canzone che parla di restare insieme anche di fronte agli ostacoli, che indaga – con venature dream pop e suoni sbiaditi alla Velvet Undreground – il desiderio di prendersi cura della propria fiamma, di una passione e di un progetto di vita comune. La melodia è morbida, le liriche semplici e intrise di quotidiano, il sapore è quello di una canzone da spiaggia del futuro, vestita di sonorità inesplorate e coraggiose, dall’elettronica al vintage. Così come coraggiosa è la scelta del brano che i Coma_Cose proporranno nella serata delle cover: Il mio canto libero, omaggio a Lucio Battisti – con cui i Coma_Cose hanno un legame ormai storico, a partire da Anima lattina – accompagnati dallo storico chitarrista della Formula 3 Alberto Radius – che suonò nell’omonimo album – e dai produttori/arrangiatori Mamakass, che per l’occasione hanno ideato una versione dal sound morriconiano.

E per entrare ancor più nel vivo del viaggio di FIAMME NEGLI OCCHI è disponibile da ora, sul canale Youtube dei Coma_Cose, il videoclip diretto da Enea Colombi e prodotto da Borotalco.tv. Un mini road movie dalle atmosfere sognanti, con un’estetica ben connotata in pieno stile Coma_Cose, e Fausto e California a dominare la scena in un avvolgente dialogo d’amore alla luce calda del tramonto. Qui i movimenti di camera sembrano fondersi con la musica e veicolare l’intensità delle rime, il finale a cielo aperto è immaginifico e li vede sospesi su una piattaforma aerea ad accendere una volta in più la fiamma della passione.

FIAMME NEGLI OCCHI sarà contenuta all’interno di NOSTRALGIA, il nuovo lavoro discografico in uscita negli store e sulle piattaforme digitali il prossimo 16 aprile. NOSTRALGIA è un viaggio alla scoperta di temi ed ambientazioni nuove tradizionalmente assenti dalla musica leggera: un concept album che racchiude e sintetizza tutte le riflessioni sul passato dei Coma_Cose, un’occasione per guardarsi indietro, immortalando i cambiamenti di una vita sempre in viaggio, con un linguaggio ed un suono futuristico.