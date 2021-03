Maroon5 “Beautiful Mistakes”

Il brano in radio da venerdì 5 marzo

Milano, 3 marzo 2021. È disponibile da oggi in tutti gli store digitali e sarà in radio da venerdì 5 marzo “BEAUTIFUL MISTAKES”, il nuovo singolo dei MAROON5 con Megan Thee Stallion.

I Maroon 5, band multiplatino vincitrice di 3 GRAMMY® Award oltre ad una lunga lista di premi e certificazioni ottenute in tutto il mondo, non sono solamente tra gli artisti di maggior successo del mondo pop ma anche tra i protagonisti della musica mondiale del 21mo secolo con oltre 45 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, oltre 120 concerti in più di 30 paesi del mondo e più di 6,750,000 di biglietti venduti nel mondo.

Ad oggi la band di Los Angeles, con tre Grammy ben in vista sulla mensola di casa, ha superato quota 75 milioni di album venduti nel mondo, 400 milioni di singoli, certificazioni oro e platino in più di 35 paesi.

La band ha convinto fan e critici di tutto il mondo con un mix di rock e R&B, sound che ha introdotto fin dal debutto con l’album “Song about Jane” (disco d’Oro in Italia) e il successivo “It Won’t be Soon Before Long” .

Sono arrivati poi “Hands All Over“, che conteneva il successo mondiale “Moves Like Jagger” (multiplatino in Italia) e “Overexposed” (Oro nel nostro paese).

Il quinto disco di studio “V“, che ha debuttato al n.1 della Billboard’s Top 200 e conteneva I singoli n.1 “Maps” (2 Platino in Italia) “Animals” (Platino nel nostro paese) e “Sugar” (3 volte platino in Italia), hanno regalato alla band il record per il maggior numero di n.1 per un duo/band nella storia della Top40 Chart (11 in totale).

Il video di “Sugar” inoltre ha totalizzato oltre 3 miliardi di view ed è il 13mo video più visto della storia di YouTube. Il brano ha inoltre totalizzato oltre 1 miliardo di stream su Spotify.

Il sesto disco “Red Pill Blues” (disco d’Oro da noi) (222/ Interscope) conteneva la hit globale “Girls Like You” (3 volte platino in Italia), n.1 della Billboard Hot100 per 7 settimane consecutive e non solo. Il brano, che ha raggiunto la prima posizione sia di iTunes che Spotify, ha totalizzato oltre 1.2 miliardi di stream e quasi 3 miliardi di view, diventando così il video più visto del 2018.

L’ultimo singolo “Memories” (2 volte Platino) ha regalato alla band l’ennesimo successo: 1 miliardo di stream su Spotify e oltre 650 milioni di view su YouTube.

