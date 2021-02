VOLO ALTISSIMO

STUPIDE VIPERE

E’ IL PRIMO SINGOLO DEL RAPPER CLASSE ’97 CON SORRY MOM!

Il nuovo singolo di VOLO ALTISSIMO si intitola “Stupide Vipere” ed è la prima uscita del rapper di Rimini con Sorry Mom!

Diretto a tutte le persone invidiose che nella vita provano a buttarti giù, questo brano è un riscatto personale dell’artista, libero da etichette e infrastrutture, verso chi ha provato ad ostacolarlo, oltre ad essere un vero e proprio grido di rabbia:

“guarderò sempre avanti e cercherò di concentrarmi solo sulle persone che credono con me in questo progetto”

Il pezzo è composto da numerose metafore che rimandano alla vipere, considerate sin dall’antichità, il simbolo dell’invidia e della malvagità.

Volo Altissimo, pseudonimo di Federico Messina (Varese, 2 dicembre 1997) è un rapper Italiano. Ha iniziato a scrivere le sue prime canzoni quando aveva 13 anni. Sin dall’inizio gli è stato riconosciuto un grande talento per il Rap e ha misurato un ottimo flusso sulle basi senza aver mai studiato.

È cresciuto facendo freestyle, ma ha assorbito grandi influenze da città come Bologna e Milano, dove ha incontrato e collaborato con molti artisti.

Il 2020 è l’inizio del suo percorso musicale. Volo Altissimo, oltre che cantare è anche un ottimo produttore musicale, alcune canzoni pubblicate sono prodotte interamente da lui.

Volo Altissimo prima di essere un artista, è un ragazzo che crede nella musica e che quando la ascolta è come se metaforicamente volasse. Ecco da dove viene il suo nome d’arte.

Link al video: https://www.youtube.com/watch?v=Dt1H0IRR-Y8&ab_channel=VOLOALTISSIMO

Spotify: http://spoti.fi/3tcQLPQ

YouTube: https://bit.ly/2Mej3cf

iTunes: http://apple.co/39Ek4mN

Deezer: http://bit.ly/3pQ69zL

Amazon: https://amzn.to/3oCnSZV

https://www.instagram.com/voloaltissimo_real

https://www.facebook.com/voloaltissimoreal

www.sorrymom.it

www.facebook.com/sorrymom.it