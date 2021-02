Claudym, “Nightmare”

A POCHI GIORNI DALL’ANNUNCIO DELLA FIRMA CON ISLAND RECORDS

CLAUDYM

ANNOVERATA TRA I TALENTI EMERGENTI PIÙ INTERESSANTI DEL NUOVO POP UNDERGROUND

PUBBLICA OGGI IL NUOVO SINGOLO

“NIGHTMARE”

ONLINE ANCHE IL VIDEOCLIP DEL BRANO

SCRITTO E DIRETTO DALL’ARTISTA

http://www.youtube.com/watch?v=yrGl9_oNVqo

È disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica da venerdì 05 febbraio, “Nightmare” (Island Records/Universal Music Italy), il nuovo singolo di CLAUDYM, uno dei talenti emergenti più interessanti del nuovo pop underground. Online da oggi anche il videoclip del singolo, scritto e diretto dall’artista insieme a René Olivo.

La pubblicazione del brano giunge a distanza di pochi giorni dall’annuncio della firma con Island Records, con cui la poliedrica CLAUDYM dà il via al suo nuovo percorso musicale.

“Nightmare” è una traccia intensa e accattivante che racconta l’inquietudine e la malinconia che si prova per una persona che non si riesce a dimenticare, onnipresente nei propri sogni. Il testo, sincero ed essenziale, si sposa a un sound eterogeneo costituito da sonorità diverse, che spaziano dal pop alla musica elettronica e contribuiscono a creare un’atmosfera ipnotica, onirica e alienante.

Lo stesso contesto viene evocato anche dal suggestivo videoclip che accompagna il brano e che CLAUDYM ha diretto e interpretato. Quello che si presenta agli occhi dello spettatore è un déjà vu continuo di cui la cantante è protagonista, un susseguirsi di immagini sempre uguali ma che appaiono allo stesso tempo un po’ diverse ogni volta. Inquadrature sfocate e distorte e bruschi movimenti di macchina contribuiscono a creare una condizione straniante e claustrofobica, che ricorda appunto quella di un incubo da cui l’artista non riesce a svegliarsi e che invece la costringe a brancolare nel buio, avvolta dalla penombra di un corridoio che sembra inghiottirla.

«Nightmare racconta in generale l’incertezza continua tra controllo e abbandono. Ho registrato il ritornello una notte proprio nel dormiveglia (che è una perfetta condizione di confusione e lucidità messe insieme), quindi ho pensato di chiudere il cerchio sviluppando questo concetto pure nel testo: il dormiveglia per definizione ma anche visto come stadio di una relazione in cui conscio e subconscio si incontrano».

In questi anni CLAUDYM si è fatta conoscere e apprezzare per il suo talento e la sua poliedricità, grazie ai quali riesce ad abbracciare con maestria molti tipi di arte, dalla musica all’illustrazione, mantenendo uno stile personale e all’avanguardia, che si ritrova in tutti i suoi progetti, discografici e non, con cui sprigiona tutta la sua affascinante ed estroversa personalità. Considerata uno dei talenti emergenti più interessanti del nuovo pop underground, scrive e compone personalmente le sue canzoni, nelle quali affronta tematiche molto intime e personali.

