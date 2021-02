«Chadia Rodriguez è un’istintiva ma quando parla dosa bene le parole» – Vanity Fair

«Chadia rappresenta una delle primissime donne ad avere sfondato in un genere che è sempre stato prerogativa degli uomini» – Rolling Stone

«Trasformare l’orrore in arte, gli insulti in versi poetici» – La Repubblica

DOPO IL SUCCESSO DEL SINGOLO “BELLA COSÍ” FEAT. FEDERICA CARTA,

OLTRE 11 MLN DI STREAM SU SPOTIFY E PIÚ DI 15 MLN DI VIEWS SU YOUTUBE

CHADIA RODRIGUEZ

PUBBLICA

VENERDÌ 05 FEBBRAIO

“DONNE CHE ODIANO LE DONNE”

GIÁ DISPONIBILE IN PRESAVE

https://forms.sonymusicfans.com/campaign/chadia-rodriguez-donne-che-odiano-le-donne/

Esce venerdì 05 febbraio “Donne che odiano le donne” (Sony Music Italy), il nuovo singolo di CHADIA RODRIGUEZ prodotto da Big Fish, già disponibile in presave.

Il brano, che vede anche la partecipazione della giovane artista Erika Lei, è un nuovo pezzo del puzzle che CHADIA sta costruendo, un progetto ampio partito da “Bella Così” contro body shaming e cyber bullismo.

Dopo il successo di “Bella Così”, certificato Disco d’Oro con oltre 11 mln di stream su Spotify e più di 15 mln di views su YouTube, CHADIA sceglie di fare un ulteriore passo e di continuare ad affrontare il tema ma da un’altra prospettiva, più specifica. “Donne che odiano le donne” è allo stesso tempo un atto di denuncia, un grido di rabbia, una riflessione consapevole su di sé e sull’universo femminile. Partendo dalla propria esperienza, l’artista racconta di quanto spesso vengano a mancare il sostegno reciproco e la solidarietà tra donne, indispensabili per lottare contro le discriminazioni.

“Donne che odiano le donne” giunge in seguito a un anno ricco di soddisfazioni e traguardi per CHADIA RODRIGUEZ, che in questi mesi non solo si è dedicata con entusiasmo e successo alla propria musica, affermandosi definitivamente come una delle portavoce più talentuose e apprezzate del rap italiano, ma ha anche preso parte ai progetti di altri artisti lasciando la sua inconfondibile impronta e dimostrando di essere un’artista prolifica e propensa al gioco di squadra. Tra i nomi di coloro con cui ha collaborato spiccano quello di Gemitaiz in “Ehy” (feat. Priestess), brano contenuto nell’ultimo album del rapper “QVC9”, certificato Disco d’Oro, e Annalisa, la cui voce cristallina si incastra perfettamente alle dirompenti rime di CHADIA in “Principessa”.

LINK UFFICIALI

Instagram: https://www.instagram.com/chadiaarodriguez/

Spotify: https://open.spotify.com/artist/4nXNT34X5GQ8yTBttXtbY6?si=3h1QYoRdR4Chkl6d6RvQRg