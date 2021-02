Rugby: definitivo il calendario recuperi

PERONI TOP10, DEFINITO IL CALENDARIO DEI RECUPERI

La Federazione Italiana Rugby ha definito il calendario dei recuperi degli incontri di Peroni TOP10 non disputati in osservanza del vigente protocollo per la ripresa degli allenamenti e dell’attività agonistica e riprogrammati per per i fine settimana del 20 e 28 febbraio, 6 e 13 marzo e 3 aprile.

I recuperi del massimo campionato sono calendarizzati come segue:

Sabato 20 febbraio

Kawasaki Robot Calvisano v Mogliano Rugby 1969

Lazio Rugby 1927 v Fiamme Oro Rugby

Argos Petrarca Padova v HBS Colorno

Domenica 28 febbraio

HBS Colorno v Kawasaki Robot Calvisano

Argos Petrarca Padova v Lazio Rugby 1927

Mogliano Rugby 1969 v Valorugby Emilia

Rugby Viadana 1970 v Fiamme Oro Rugby

Sabato 6 marzo

Femi-CZ Rovigo v Lazio Rugby 1927

Fiamme Oro Rugby v Argos Petrarca Padova

Rugby Viadana 1970 v Mogliano Rugby 1969

Domenica 14 marzo

Lazio Rugby 1927 v Rugby Viadana 1970

Kawasaki Robot Calvisano v Argos Petrarca Padova

Sabato 3 aprile

Valorugby Emilia v Lazio Rugby 1927

