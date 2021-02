MASSIMO CANTISANI

“D’amore e altre scuse”

Da oggi in digitale l’Ep d’esordio di una delle voci più eclettiche del

panorama soul-jazz italiano

È da oggi disponibile in digitale D’amore e altre scuse, l’Ep d’esordio di Massimo Cantisani, autore,

musicista e voce di formazione soul-jazz classe ‘88, che dopo le esperienze nelle formazioni hip hop Smania

Uagliuns e La Base e con il collettivo di artisti Hell on Mask, approda al suo primo progetto discografico da

solista distribuito da Artist First.

Già protagonista dell’edizione 2016 di The Voice of Italy, dove incanta il pubblico nella Blind Audition con

una personale versione di Let’s get it on di Marvin Gaye con la quale accede al programma, Massimo

Cantisani rappresenta oggi una delle certezze musicali più apprezzate nella scena romana. Di origine

lucana, l’artista vive infatti da oltre dieci anni nella capitale ed è qui che incontra i membri delle band con cui

ha pubblicato nel tempo diversi lavori discografici, riscuotendo ottimi riscontri dalla stampa di settore e

collezionando le aperture ai concerti di Willie Peyote, Piotta, Roy Paci, Colle der Fomento, Davide Shorty.

D’amore e altre scuse, anticipato dal videoclip del singolo Non vuoi più su YouTube dallo scorso 19

gennaio, racconta con sincerità e genuinità di sentimenti, il più delle volte causa di scompiglio per l’anima,

senza i quali, però, verrebbe meno la possibilità di tornare a ricongiungersi, ognuno con la parte più genuina

di sé.

Ascolta in digitale

D’amore e altre scuse è una gemma che riflette nelle sue sfaccettature colorate di neo soul e

sfumature pop i diversi lati dell’amore: quello per noi stessi, quello che possiamo dare agli altri ed infine,

l’amore che riceviamo dal prossimo. A partire dal singolo apripista Non vuoi più, il più introspettivo dei

quattro brani, l’intensità è sempre in crescita e racconta di una ritrovata armonia, di positività, della voglia di

godere a pieno ogni emozione accogliendone e accettandone la continua mutevolezza, vivendo sempre

ciascuna sensazione al massimo della profondità.

“Il sentirsi innamorati è un po’ come prendersi una vacanza dalla vita, quella di tutti i giorni, è una

scusa per tornare ad ascoltarsi con una percezione più autentica, insomma, un’opportunità per se

stessi e di conseguenza per gli altri. Inoltre, amare non costa niente!”