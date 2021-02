M.e.r.l.o.t : “Denti”

Esce oggi “Denti”, il nuovo singolo di M.E.R.L.O.T disponibile in digitale per Virgin Records (Universal Music Italia).

“Denti” è un brano che, come tipico di Manuel, nasce in camera, chitarra e voce, un’emozione da fotografare attraverso la musica. Il singolo governato dalla malinconia si snoda sul tema del ricordo. “Denti” è il racconto di una storia d’amore ormai terminata accompagnato dal contrasto tra il dolore per la fine della relazione e il sorriso nostalgico che prende spazio ripensando alle forti emozioni provate. Il brano è prodotto da Alex D’Errico che crea una produzione essenziale ma immediata capace di rispecchiare alla perfezione l’universo musicale di M.e.r.l.o.t

All’anagrafe Manuel Schiavone, M.e.r.l.o.t , cantautore, nasce il 20 febbraio 1998 e cresce a Grassano in Basilicata. Nel 2017 si trasferisce a Bologna per proseguire gli studi e inizia a muovere i primi passi nella musica passando dalle sonorità acustiche a quelle elettroniche con l’aiuto del suo primo produttore Eyem.

Nonostante all’inizio avesse un budget limitato, riesce a produrre i primi pezzi e con il suo singolo d’esordio “Ventitrè” raggiunge in poco tempo quasi sei milioni di stream consacrandosi come rivelazione Spotify a fine 2019. Si convince così a seguire definitivamente il suo talento.